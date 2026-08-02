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MLB／洋基送走前明星終結者 換回海盜2名新秀盼牛棚重新整隊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
洋基送走前明星終結者杜瓦。 路透社
洋基送走前明星終結者杜瓦。 路透社

杜瓦（Camilo Doval）在紐約洋基的時光，始終未能變成雙方當初期待的樣子。他的手臂天賦仍在，球速依舊驚人，也偶爾能讓人看見昔日明星終結者的影子，但那些閃光時刻出現得不夠頻繁，最終讓洋基決定在交易截止日前將他送走。

根據報導，洋基今天把杜瓦與現金交易到匹茲堡海盜，換回捕手阿方索（Omar Alfonzo）與外野手克魯茲（Luis Cruz）。阿方索原本是海盜農場第17號新秀，交易後在《MLB Pipeline》洋基農場排名第27名。

對杜瓦來說，這筆交易代表他將在另一支具備季後賽競爭力的球隊重新開始。杜瓦過去曾是舊金山巨人倚重的後援強投，並在2023年入選國聯明星賽。洋基去年交易截止日前從巨人換來他，原本看重的正是那種具壓制力的球威與終結比賽能力。

不過，杜瓦加盟洋基後始終未能完全找回巔峰身手。去年被交易到紐約後，他22場出賽防禦率4.82；本季則投39.2局，防禦率4.54。雖然球速仍具水準，但控球與穩定性不足，讓他逐漸從牛棚高張力任務中淡出，角色也被調往較低壓力局面。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，希望這次轉隊能對杜瓦有幫助。他說：「希望這對他是好事。我覺得他現在其實處在不錯的位置，希望新的開始與更好的角色能幫助他。他要去的是一支正在競爭季後賽的球隊，希望這對他能有好的結果。」

布恩坦言，杜瓦角色下滑一部分來自個人表現，另一部分也與洋基牛棚其他投手挺身而出有關。當更多後援投手在關鍵時刻獲得信任，杜瓦自然被擠到後面。

洋基換回的阿方索現年22歲，本季在海盜2A奧圖納出賽60場，打擊率.239、上壘率.338、長打率.420。他今年有34場擔任捕手先發，另有12場守一壘，小聯盟生涯420場比賽累積OPS為.746。

另一名新秀克魯茲現年18歲，過去2季都在新人層級的多明尼加夏季聯盟出賽，累積58場比賽，整體OPS為.771；本季19場出賽OPS則提升到.886，仍屬距離大聯盟有一段時間的年輕潛力股。

在送走杜瓦後，洋基將從3A叫上右投克魯茲（Yovanny Cruz）補充牛棚戰力。洋基近幾周牛棚負擔沉重，這次交易也被視為球隊重新整理後援配置的一部分。

洋基今天在作客芝加哥的比賽中，遭受小熊外野手阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）的關鍵三壘安打重擊，先盛後衰最終2比5落敗。

先發投手弗里德（Max Fried）表現不差，主投5.1局僅被敲2支安打、失1分，送出7次三振與1次保送。本季13場先發中，他已有6場失分在1分以下，但此役牛棚未能守住領先，讓洋基吞下敗仗。

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