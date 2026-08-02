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MLB／李灝宇運動家之戰坐板凳 打到一半傳出史庫柏跳槽道奇

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
老虎交易史庫柏之後，由瓦德茲(圖)先發奪勝。 美聯社
老虎交易史庫柏之後，由瓦德茲(圖)先發奪勝。 美聯社

老虎隊作客西沙加緬度，今天對運動家隊進行3連戰第2戰，比賽進行到一半，傳出王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）被交易到道奇隊一事，震撼整個球界；老虎左投瓦德茲（Framber Valdez）先發7局失兩分，優質表現領軍8：6獲勝，本季對戰運動家5連勝，明天挑戰整季橫掃對手。

旅美好手李灝宇7月30日對金鶯隊之戰，終止生涯最長連續12場比賽安打紀錄，昨天對運動家兩次打數掛零，最近兩場比賽沒有安打，今天坐板凳未出賽；老虎全場出現15支安打，包括3支全壘打，一路維持領先優勢。

瓦德茲今天用96球完成7局任務，被揮出9支安打、失兩分，退場時7：2領先，老虎牛棚雖被攻下4分，終場仍以兩分之差獲勝，瓦德茲本季戰績6勝7敗、防禦率4.41。

史庫柏帶著7勝5敗、防禦率2.79、奪三振116次轉戰道奇，蒙特羅（Keider Montero）同樣7勝並列老虎最多勝，瓦德茲、梅爾頓（Troy Melton）都是6勝；老虎目前戰績53勝58敗在美聯中區排名第4，落後榜首白襪隊5.5場勝差，外卡雖居第8，離排名第3的安全名單只有2.5場勝差，仍有機會挑戰季後賽。

道奇 史庫柏 跳槽

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