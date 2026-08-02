MLB／好消息！「費仔」緊急重返大聯盟 近況火燙獲水手青睞

台美混血外野手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）再度迎來大聯盟機會。西雅圖水手今天賽前進行陣容異動，因主力外野手瑞利（Luke Raley）左前臂傷勢惡化，被放進10天傷兵名單，球團決定從3A叫上費爾柴德支援外野戰力。水手此戰最終以4：3擊敗明尼蘇達雙城，不過費爾柴德並未出賽。

30歲的費爾柴德休賽季與克里夫蘭守護者簽下小聯盟合約，今年也披上中華隊戰袍參加經典賽，攻守表現受到台灣球迷關注，人氣大幅提升。開季後他從守護者3A出發，靠著不錯表現於台灣時間5月30日升上大聯盟，不過在守護者期間出賽14場，19個打數僅敲出3支安打，打擊率.158、上壘率.407、長打率.158，攻擊指數0.565，並吞下14次三振，最終在6月底遭到指定讓渡。

恢復自由身後，費爾柴德一度傳出吸引中職球隊關注，包括味全龍也曾表達興趣。不過他最終仍選擇留在美國職棒體系打拚，於7月5日與家鄉球隊水手簽下小聯盟合約。

費爾柴德出生於西雅圖，也曾就讀西雅圖預備學校，這次是他生涯第2度加入水手體系；他在2022年曾短暫效力水手，並代表球隊在大聯盟出賽3場。

加入水手3A塔科馬後，費爾柴德迅速找回打擊節奏，12場比賽累積53個打席，繳出打擊率.262、上壘率.415、長打率.643，攻擊指數高達1.058，並敲出3支全壘打、貢獻6分打點。火燙手感讓他不到一個月就重新獲得升上大聯盟的機會。

水手這次異動主要與瑞利傷勢有關。瑞利本季出賽95場，打擊率.225，敲出15支全壘打、39分打點，攻擊指數0.723，是水手打線重要火力來源之一。總教練威爾森（Dan Wilson）表示，瑞利多年來一直受到前臂屈肌肌腱不適困擾，近期疼痛感加劇，已影響正常出賽，因此球隊決定讓他暫時休養。

威爾森坦言，失去瑞利對水手攻守兩端都是損失，「失去瑞利的打擊與守備，當然是很大的損失，但這也是我們找來費爾柴德的原因。」費爾柴德具備3個外野位置都能防守的能力，對水手目前陣容調度來說，正好能補上瑞利傷缺留下的空缺。