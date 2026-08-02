MLB／道奇重磅交易「虎王」史庫柏 與山本組雙王牌挑戰3連霸

衛冕軍洛杉磯道奇在交易截止日前完成震撼補強，根據報導，道奇將透過大型交易從底特律換來左投「虎王」史庫柏（Tarik Skubal）。這名連續2年拿下美聯塞揚獎的王牌投手，將加入已經星光熠熠的道奇輪值，協助球隊挑戰3連霸。

作為交易代價，老虎將獲得一包新秀籌碼，主要成員包括外野手霍普（Zyhir Hope）、右投萊恩（River Ryan）與右投史密斯（Brady Smith）。

對道奇而言，這是一筆典型的爭冠級操作，球隊在本季輪值受到傷病嚴重影響的情況下，直接補進市場上最具分量的投手戰力。

在2024與2025年連續拿下塞揚獎期間，史庫柏合計先發62場、投387.1局，繳出2.30防禦率，三振率高達31.2%，累積WAR達13.1。這次被交易後，他也成為自2012年迪奇（R.A. Dickey）後，首位在奪下塞揚獎後的休賽季或隔季被交易的投手。

史庫柏本季薪資為3200萬美元（約新台幣9.6億元），道奇將承接剩餘薪資。不過，由於他是在球季中被交易，根據規定，道奇季後將無法對他提出合格報價，這代表若史庫柏休賽季離隊，道奇無法透過合格報價制度獲得補償選秀權。

對老虎來說，交易史庫柏並不是一個容易決定。老虎本季表現令人失望，但從進階數據來看，球隊實際戰力並不完全如戰績所呈現的那麼糟，加上本季美聯競爭門檻不高，理論上老虎仍可思考是否保留王牌繼續拚戰。不過，棒球事務負責人哈里斯（Scott Harris）最終認為，在史庫柏即將投入自由市場前先換回資產，才是對球團長期最有利的選擇。

道奇出手交易的目標非常明確，就是要讓史庫柏與山本由伸兩大王牌共同撐起季後賽輪值前段。

史庫柏生涯6場季後賽先發，合計39.2局繳出2.04防禦率，送出56次三振，非故意四壞保送僅5次，是相當適合短期決戰的強投。

此外，道奇這筆交易也有另一層戰略意義，就是避免史庫柏落入其他國聯爭冠對手手中。近期勇士、費城人都曾與史庫柏傳出連結，擁有深厚農場系統的釀酒人也被認為是強力競爭者。

最終，道奇棒球事務總裁弗里德曼（Andrew Friedman）再次出手，用一筆足以改變爭冠格局的交易搶下市場最大咖投手。