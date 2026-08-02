MiLB／林振瑋2A先發5.1局失3分 奪個人本季第4勝

美職聖路易紅雀隊2A投手林振瑋今天先發出賽，投5.1局挨1轟，投出7次三振，共失3分責失分，球隊終場以4比3擊敗明尼蘇達雙城2A，林振瑋拿下個人本季第4勝。

紅雀隊今天與雙城隊交手，紅雀隊由台灣24歲投手林振瑋先發，林振瑋開賽有狀況，被首名打者敲出二壘打後，接連又被敲出2支安打失掉1分，但及時回穩，接著依序讓打者敲出二壘方向飛球、游擊方向飛球、三振出局，沒有擴大失分危機。

林振瑋2局上1人出局後投出四壞保送，但接著製造滾地球雙殺，3局上投出3上3下，4局上雖有被敲出安打，但單局3個出局數都是靠三振拿下。

林振瑋5局上1人出局後被敲出安打，再被修斯頓（Marek Houston）敲出2分砲，接著製造滾地球出局，再三振抓下該局第3個出局數。

林振瑋6局續投，讓首名打者敲出左外野方向飛球出局後退場；今天總計用77球投5.1局，被敲出6支安打，包括1發全壘打，投出7次三振、1次四壞保送，失掉3分責失分，拿下個人本季第4勝，賽後防禦率4.98。

紅雀隊1局下靠著甘伯斯（Ryan Campos）陽春砲扳平比數，3局下巴艾茲（Jesus Baez）補上3分砲奠定勝基，順利搶勝。