MLB／兩顆指叉球遭拉菲拉轟出雙響砲 山本由伸優質先發不敵紅襪

在交易截止日前夕，如果一名先發投手臨時被撤下，外界往往會聯想到是否與交易傳聞有關；而臨時頂替登板的投手，通常也不會被期待投出接近歷史紀錄的表現。但亞特蘭大勇士老將左投培瑞茲（Martín Pérez）卻把握機會，差點寫下無安打比賽，也在勇士先發輪值因傷再添變數之際，替球隊帶來一場重要勝利。

2026-08-02 11:19