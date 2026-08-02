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MLB／兩顆指叉球遭拉菲拉轟出雙響砲 山本由伸優質先發不敵紅襪

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
山本由伸等不到隊友火力，遺憾吞敗。 美聯社
山本由伸等不到隊友火力，遺憾吞敗。 美聯社

道奇隊今天繼續在洛杉磯主迎戰紅襪隊，山本由伸登板先發，遭拉菲拉（Ceddanne Rafaela）轟出雙響砲，投8局失3分吞敗，道奇終場2：3落敗，輸掉3連戰前兩戰。

拉菲拉1局上首次對決山本，逮中90英里指叉球，轟出中左外野方向389英尺陽春砲，攻下全場第1分；道奇打線面對紅襪先發左投托勒（Payton Tolle），赫南德茲（Teoscar Hernandez）2局下轟出兩分砲，本季第10轟出爐，幫助球隊2：1領先。

拉菲拉3局下再度對決山本，又把91英里指叉球轟上中左外野看台，形成402英尺陽春砲，本季第14轟追成2：2平手。

山本除了這兩支全壘打，投到7局結束未再失分，8局上被連續揮出兩支安打，失掉第3分種下敗因；他用96球完成8局任務，被揮出4支安打、出現1次保送，雖繳出優質內容仍吞敗，終止2連勝，本季戰績11勝7敗、防禦率2.76。

道奇今天出現10支安打，赫南德茲、弗里曼（Freddie Freeman）各有3安，大谷翔平3打數1安打，全隊殘壘太多，不敵只有4安的紅襪。

紅襪最近4連勝、近7戰6勝，本季對戰道奇唯一系列賽確定獲勝；道奇吞下2連敗，挑戰本季第70勝失利。

山本由伸 紅襪 MLB

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