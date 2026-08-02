MLB／挑戰道奇霸業！釀酒人拚4人交易 強化捕手戰力深度

密爾瓦基釀酒人持續在交易市場尋找能立即提升戰力的球員，同時也先完成一筆著眼於組織深度的交易。

根據報導，釀酒人今天與克里夫蘭守護者達成4人交易，換來捕手奈勒（Bo Naylor）與右投霍耶（Codi Heuer），送出外野手帕金斯（Blake Perkins）與右投約霍（Craig Yoho）。釀酒人隨後將奈勒與霍耶都指派至3A納許維爾。

釀酒人去年交易截止日前也曾補進老將捕手詹森（Danny Jansen）增加捕手深度，今年再換來奈勒，與球團目前的捕手狀況有關。

釀酒人農場頭號捕手新秀奎羅（Jefferson Quero），在《MLB Pipeline》隊內排名第12，但自6月26日起受到右二頭肌傷勢影響，只能擔任指定打擊，預計還需要約10天才能恢復蹲捕。奎羅近年也因一連串傷勢影響發展，包括2024年初接受右肩重大手術，目前尚未完全找回頂級傳球能力。

釀酒人棒球事務總裁阿諾德（Matt Arnold）說：「捕手真的很難取得。奈勒曾在優秀球隊的大聯盟層級有過實績，我們認為他具備一些很好的條件，而且仍然年輕，對我們來說是很好的搭配。」

現年26歲的奈勒是守護者2018年首輪選秀球員，過去5個賽季都曾登上大聯盟，並在2024與2025年都擔任超過100場先發捕手。不過，他在大聯盟累積打擊三圍為.199/.279/.372，進攻表現始終不夠穩定。守護者今年5月從舊金山巨人換來捕手貝利（Patrick Bailey）後，奈勒被下放小聯盟。

守護者棒球事務總裁安東奈提（Chris Antonetti）談到交易奈勒時也顯得不捨。他表示：「這真的很難。就像我昨晚告訴波的一樣，沒有比他更好的人、更好的隊友、更努力的人，也沒有人比他更在乎。我仍然相信他會成為很好的大聯盟球員，我們也曾在不同時間點看見那樣的能力。」

安東奈提也指出，奈勒一直投入於隊友與投手群，是非常出色的領袖，但守護者始終沒能幫助他在打擊端變得更穩定。他說，球團曾反覆思考該如何更好地支持奈勒，最後仍無法協助他真正打開穩定性，「我希望他去到一個很棒的組織，密爾瓦基能用新的眼光與新的聲音幫助他，讓他的生涯往自己想要的方向前進，重新成為我們都相信他能成為的大聯盟捕手。」

釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）也透露，他今天與守護者總教練沃特（Stephen Vogt）談過奈勒，「我們聊得很好，他非常喜歡這個孩子。」

對釀酒人而言，奈勒還有小聯盟選項，且尚未取得薪資仲裁資格，代表球團未來仍有多年控制權。這點對釀酒人很重要，因為明星捕手康崔拉斯（William Contreras）也逐漸接近自由市場，球團需要提前準備捕手深度。

這筆交易中被送走的帕金斯，是一名左右開弓、曾入圍金手套獎決選的外野手，但過去2季在有限角色中進攻表現低迷。隨著外野手洛克里奇（Brandon Lockridge）從60天傷兵名單歸隊，帕金斯在釀酒人陣容中的空間變得更有限。

約霍則是2023年第8輪選秀球員，現年26歲，過去以招牌變速球在小聯盟快速竄升，甚至曾被拿來與前釀酒人終結者威廉斯（Devin Williams）的「魔球變速球」相比。不過他本季在大聯盟15場出賽防禦率3.15，雖然成績不差，卻3度在大聯盟與小聯盟之間升降，未能展現足以勝任高張力局面的穩定控球。

釀酒人原本很快也將面臨投手名單擠壓。左投哈里森（Kyle Harrison）預計周三對匹茲堡海盜之戰從傷兵名單回歸，後續左投柯尼格（Jared Koenig）也可能歸隊。釀酒人2周前已將柯尼格送往亞利桑那基地調整，希望讓他找回狀態。

短期內，釀酒人已在今天叫上右投史塔林斯（Garrett Stallings）。他幾天前才被下放小聯盟，但因為是補上被交易球員留下的名額，規則允許他快速回到大聯盟。

霍耶則是另一名即戰力深度補強。他自2020年起曾效力過5支大聯盟球隊，本季也為守護者出賽8場，大部分時間則待在3A哥倫布，26場出賽繳出3.46防禦率與6次救援成功。他進入本季前已累積超過4年大聯盟年資，本季結束後將具備薪資仲裁資格。

整體來看，這筆交易不是釀酒人補強「明星級差異戰力」的最終答案，而是為季末與季後賽可能出現的傷病與名單變動提前買保險。釀酒人用現有被擠壓的外野與牛棚深度，換來球團長期欣賞的捕手奈勒與具經驗的牛棚投手霍耶，也讓球隊在爭冠衝刺階段多了更完整的備案。