MLB／培瑞茲臨時頂替先發差點上演無安打 勇士笑奪4連勝

在交易截止日前夕，如果一名先發投手臨時被撤下，外界往往會聯想到是否與交易傳聞有關；而臨時頂替登板的投手，通常也不會被期待投出接近歷史紀錄的表現。但亞特蘭大勇士老將左投培瑞茲（Martin Perez）卻把握機會，差點寫下無安打比賽，也在勇士先發輪值因傷再添變數之際，替球隊帶來一場重要勝利。

勇士原定先發投手羅培茲（Reynaldo López）在賽前約90分鐘，因左膝不適臨時退出先發，培瑞茲因此緊急接替登板。結果他一路把無安打比賽帶進第7局，最終主投7局僅被敲1支安打、沒有失分，送出6次三振，幫助勇士以8：3擊敗華盛頓國民，收下4連勝，也進一步鞏固國聯東區領先位置。

培瑞茲前6局完全壓制國民打線，只讓對手靠失誤與零星上壘製造有限威脅。他開賽面對前10名打者，成功解決其中9人，即使前4局隊友賈維斯（Jim Jarvis）出現2次守備失誤，他仍沒有讓國民攻下分數。在第7局2出局前，他甚至已連續解決9名打者，距離勇士隊史久違的無安打比賽越來越近。

不過，國民新秀豪斯（Brady House）在第7局2出局後擊出右外野安打，終結培瑞茲的無安打夢。

若培瑞茲能完成壯舉，他將成為勇士自1994年4月8日默克（Kent Mercker）後，首位投出無安打比賽的投手。即便紀錄破功，培瑞茲在進入第7局時僅用59球，整體內容仍相當出色。

這場7局無失分也是勇士本季少見的長局數先發表現。培瑞茲成為勇士本季第10次有投手至少完成7局的案例，也是自5月20日以來僅第2次。先前本季曾投滿至少7局的勇士投手，包括塞爾（Chris Sale）5次、艾爾德（Bryce Elder）3次，以及里奇（JR Ritchie）1次。

對勇士而言，培瑞茲這場好投來得正是時候。球隊原本就因傷勢問題需要在美國東部時間周一晚間6點交易截止日前補強先發投手，如今羅培茲又因左膝不適臨時退場，更讓輪值深度再次拉警報。勇士是在美東時間晚間6點39分宣布羅培茲被撤下先發，原因是他在俱樂部進行賽前熱身流程時感到膝蓋不舒服。

所幸培瑞茲臨危受命，不只穩住局面，還差點寫下隊史紀錄。加上勇士打線早早提供火力支援，讓比賽逐漸朝大勝方向發展。歐森（Matt Olson）敲出個人生涯第5個單季30轟，史密斯（Dominic Smith）與亞古納（Ronald Acuña Jr.）也各自轟出陽春全壘打，幫助勇士一路拉開比分。

勇士目前雖處於國聯東區領先，但先發輪值健康狀況仍是接下來最大隱憂。