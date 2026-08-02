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MLB／桑契斯6局11K無失分助費城人止敗 5保送仍暴露近況不穩

聯合新聞網／ 綜合外電報導
費城人王牌左投桑契斯找回壓制力。 美聯社
費城人王牌左投桑契斯找回壓制力。 美聯社

面對費城費城人近況低迷的困境，先發左投桑契斯（Cristopher Sanchez）雖然近期也不在最佳狀態之內，但他依然展現王牌氣勢，重新與隊友一起找回勝利方程式。

在作客金鶯的比賽中，桑契斯主投6局沒有失分，只被敲出2支安打，狂飆11次三振，展現王牌級壓制力，率領球隊以5：0完封對手，終止4連敗，費城人終於取得明星賽後14場比賽中的第4勝。

雖然沒讓金鶯越雷池一步，桑契斯此役投球內容仍有一些瑕疵，投出追平個人生涯單場最多的5次保送，過程中多次讓自己陷入危機。

根據紀錄，費城人隊史上，先發投手在單場至少投6局、被敲2支安打以下，卻同時投出至少5次保送與10次以上三振的比賽，先前只有葛林（Tommy Greene）在1991年無安打比賽中做到。桑契斯此役雖未挑戰無安打，但仍以罕見方式寫進隊史紀錄。

桑契斯賽前本季22場先發戰績13勝4敗、防禦率2.73，勝投數與波士頓紅襪投手葛雷（Sonny Gray）並列大聯盟第1，投手bWAR值5.5也是全聯盟最高，整季整體表現仍相當亮眼。

不過，他近期確實出現起伏。桑契斯先前曾締造連續50.2局無失分，但這項紀錄在6月3日中止後，他之後9次先發的防禦率飆高到4.82，甚至7月份的4場先發防禦率更高達6.65。

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