聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／菅野智之優質先發奪第11勝 洛磯隊近5年來第一人
科羅拉多洛磯今天在主場迎戰堪薩斯皇家，陣中日本籍強投菅野智之先發6.2局失1分，幫助球隊以3比1贏球，他也拿下個人本季第11場勝投。
菅野智之面對皇家打線，主投6.2局被敲5支安打失1分，送出2次三振、沒有保送，加上洛磯打線提供火力援助，他便順利取得勝投，個人本季投球成績來到11勝4敗。
他還成為2021年以來首位斬獲11勝的洛磯投手，來自委內瑞拉的馬奎茲（German Marquez）當年則為這支球隊繳出12勝11敗。
菅野智之去年從日本職棒轉戰大聯盟並效力巴爾的摩金鶯，整季拿下10勝10敗，進入第2個賽季仍獲得第11場勝投，已經刷新他旅美生涯新猷。
洛磯贏球且終止近期4連敗後，本季例行賽戰績來到43勝67敗，但在國家聯盟15支球隊中依然墊底。
《Run&Roar奔龍而上》嘖嘖募資限時 35 折
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。