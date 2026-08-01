快訊

大門突卡死！獨居女湊門縫驚見「多隻人腳」嚇壞 真相曝光氣到報警

美伊戰爭還沒打完…中油宣布汽柴油、桶裝瓦斯全凍漲 合計吸收162.7億元

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／菅野智之優質先發奪第11勝 洛磯隊近5年來第一人

中央社／ 綜合外電報導
菅野智之拿下本季第11場勝投。 法新社
菅野智之拿下本季第11場勝投。 法新社

科羅拉多洛磯今天在主場迎戰堪薩斯皇家，陣中日本籍強投菅野智之先發6.2局失1分，幫助球隊以3比1贏球，他也拿下個人本季第11場勝投。

菅野智之面對皇家打線，主投6.2局被敲5支安打失1分，送出2次三振、沒有保送，加上洛磯打線提供火力援助，他便順利取得勝投，個人本季投球成績來到11勝4敗。

他還成為2021年以來首位斬獲11勝的洛磯投手，來自委內瑞拉的馬奎茲（German Marquez）當年則為這支球隊繳出12勝11敗。

菅野智之去年從日本職棒轉戰大聯盟並效力巴爾的摩金鶯，整季拿下10勝10敗，進入第2個賽季仍獲得第11場勝投，已經刷新他旅美生涯新猷。

洛磯贏球且終止近期4連敗後，本季例行賽戰績來到43勝67敗，但在國家聯盟15支球隊中依然墊底。

菅野智之 洛磯 MLB

延伸閱讀

MLB／手套加大真的有用！佐佐木朗希近18局僅掉3分 勇奪2連勝

MLB／今永昇太6.2局挨2轟苦等不到火力 小熊慘遭洋基完封

中職／陳子豪31歲生日敲致勝轟 龍隊3：1賞悍將4連敗

MLB／ 雙城9局最後一個好球！火箭人之子怒轟「終極再見滿貫砲」締百年首見神蹟

相關新聞

MLB／大谷翔平跑壘有異狀？道奇教頭：我認為沒問題

大谷翔平今天敲出超前2分砲，但第7局道奇隊狂失5分，終場以4：9輸給紅襪隊。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後受訪時強調，大谷的跑壘沒有任何問題。

MLB／3A防禦率7.84 經典賽國手莊陳仲敖遭運動家指定讓渡

25歲旅美右投莊陳仲敖去年首度被放進運動家隊40人名單中，然而本季在3A出賽狀況不如預期，今天遭到運動家隊指定讓渡（DFA），被移出40人名單。

MLB／菅野智之優質先發奪第11勝 洛磯隊近5年來第一人

科羅拉多洛磯今天在主場迎戰堪薩斯皇家，陣中日本籍強投菅野智之先發6.2局失1分，幫助球隊以3比1贏球，他也拿下個人本季第11場勝投。

MiLB／金慧成在道奇3A淪為代跑角色 前輩點出困境：只能交易了

效力洛杉磯道奇3A的韓國內野手金慧成（Kim Hye-seong），如今即使在3A舞台也只能以代跑身分出賽，讓外界開始討論，交易離開道奇體系是否才是他重新獲得機會的最好解答。

MLB／23歲卡米奈羅連2季30轟寫光芒紀錄 躋身史上年輕強打之列

坦帕灣光芒23歲強打卡米奈羅（Junior Caminero）今天面對白襪在4局下轟出本季第30號全壘打，成為隊史中少數能連續2季至少30轟的重砲手，也讓他躋身大聯盟史上最年輕連兩季30轟的強打少年行列。

MLB／本季0勝8敗、防禦率8.66 千賀滉大談臨時先發：有一點害怕

大都會隊今天臨時取消佩洛塔（Freddy Peralta）先發，日本33歲右投千賀滉大臨危授命登板，主投4局丟3分，大都會最終以2：5輸給馬林魚隊，千賀苦吞本季第8敗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。