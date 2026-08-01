MLB／菅野智之優質先發奪第11勝 洛磯隊近5年來第一人

科羅拉多洛磯今天在主場迎戰堪薩斯皇家，陣中日本籍強投菅野智之先發6.2局失1分，幫助球隊以3比1贏球，他也拿下個人本季第11場勝投。

菅野智之面對皇家打線，主投6.2局被敲5支安打失1分，送出2次三振、沒有保送，加上洛磯打線提供火力援助，他便順利取得勝投，個人本季投球成績來到11勝4敗。

他還成為2021年以來首位斬獲11勝的洛磯投手，來自委內瑞拉的馬奎茲（German Marquez）當年則為這支球隊繳出12勝11敗。

菅野智之去年從日本職棒轉戰大聯盟並效力巴爾的摩金鶯，整季拿下10勝10敗，進入第2個賽季仍獲得第11場勝投，已經刷新他旅美生涯新猷。

洛磯贏球且終止近期4連敗後，本季例行賽戰績來到43勝67敗，但在國家聯盟15支球隊中依然墊底。