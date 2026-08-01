聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／大谷翔平跑壘有異狀？道奇教頭：我認為沒問題
大谷翔平今天敲出超前2分砲，但第7局道奇隊狂失5分，終場以4：9輸給紅襪隊。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後受訪時強調，大谷的跑壘沒有任何問題。
今天道奇啟動牛棚出輪戰，大谷敲出本季第24轟，一度反超比分。不過第3任投手厄文（Cole Irvin）第7局狂失5分，厄文今天才被拉上大聯盟，總共後援6局，熱投102球，被敲8支安打，投出5三振和3保送，失掉6分，承擔敗投。
有媒體指出，大谷敲出逆轉2分砲的前一打席，擊出二壘打，全力奔跑時看起來腳步有點沉重，羅伯茲否認這種說法，「不，我看起來不是那樣。我認為沒有問題。我也沒聽說他有任何異狀。杜蘭（Jarren Duran）漂亮地把那顆球攔下來，很快就回傳內野，這點影響很大，但我認為大谷沒問題。」
至於接下來是否會安排大谷休息，羅伯茲表示，「現在就是每天觀察他的狀態，然後再依照情況做判斷。現階段我不能說周日或周一會讓他休息。雖然對任何球員來說，適度休息讓身體重新恢復精神，絕對都不是壞事。」
《Run&Roar奔龍而上》嘖嘖募資限時 35 折
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。