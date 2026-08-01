MLB／大谷翔平跑壘有異狀？道奇教頭：我認為沒問題

大谷翔平今天敲出超前2分砲，但第7局道奇隊狂失5分，終場以4：9輸給紅襪隊。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後受訪時強調，大谷的跑壘沒有任何問題。

今天道奇啟動牛棚出輪戰，大谷敲出本季第24轟，一度反超比分。不過第3任投手厄文（Cole Irvin）第7局狂失5分，厄文今天才被拉上大聯盟，總共後援6局，熱投102球，被敲8支安打，投出5三振和3保送，失掉6分，承擔敗投。

有媒體指出，大谷敲出逆轉2分砲的前一打席，擊出二壘打，全力奔跑時看起來腳步有點沉重，羅伯茲否認這種說法，「不，我看起來不是那樣。我認為沒有問題。我也沒聽說他有任何異狀。杜蘭（Jarren Duran）漂亮地把那顆球攔下來，很快就回傳內野，這點影響很大，但我認為大谷沒問題。」

至於接下來是否會安排大谷休息，羅伯茲表示，「現在就是每天觀察他的狀態，然後再依照情況做判斷。現階段我不能說周日或周一會讓他休息。雖然對任何球員來說，適度休息讓身體重新恢復精神，絕對都不是壞事。」