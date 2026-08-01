MiLB／金慧成在道奇3A淪為代跑角色 前輩點出困境：只能交易了

效力洛杉磯道奇3A的韓國內野手金慧成（Kim Hye-seong），如今即使在3A舞台也只能以代跑身分出賽，讓外界開始討論，交易離開道奇體系是否才是他重新獲得機會的最好解答。

金慧成在今天出戰運動家3A的比賽中，未被排進先發名單，直到第8局才以代跑身分登場，跑回追關鍵分數。最終道奇3A就以7：5逆轉勝出。

不過，金慧成在3A仍難以獲得穩定先發機會，也讓他的處境引發關注。前匹茲堡海盜韓國內野手姜正浩近日在個人YouTube頻道中談到金慧成時便直言，道奇球員整體層級深度實在太厚了，對金慧成來說，交易可能才是最好的選擇。

姜正浩表示：「道奇的球員深度真的太好了。無論先發還是替補都很紮實，這是一支即使不用金慧成也能運轉的球隊。對金慧成來說，交易是最好的。」

他進一步分析，金慧成未必會被單獨交易，較可能與其他新秀一起被打包，成為道奇補進先發投手的交易籌碼。姜正浩認為，若要替金慧成尋找最適合的球隊，坦帕灣光芒會是不錯的落腳點。

姜正浩解釋：「光芒是小市場球隊，中線內野也不是非常強。金慧成可以守二壘、游擊，也能守外野，而且腳程快，有盜壘能力。這是小市場球隊會喜歡的比賽風格。他的薪資負擔也不重，因此運用價值很高。」

不過，姜正浩也對交易真正成形持保留態度。他指出，道奇若要送出金慧成與新秀，應該不會只為了換來一名不上不下的先發投手，「道奇是以爭冠為目標的球隊，他們想要的應該是確實能幫助球隊的先發投手。即便如此，我仍認為金慧成在內野能展現的東西是足夠的。」

如果金慧成最後留在道奇體系，姜正浩也提到他在季後賽仍可能有特定用途。他表示，道奇或許已經給了金慧成符合期待的機會，但也可能判斷他尚未達到球團預期，因此接下來勢必會更重視技術層面的調整。不過在季後賽這類短期決戰中，金慧成的速度仍可能讓他成為代跑奇兵。