MLB／23歲卡米奈羅連2季30轟寫光芒紀錄 躋身史上年輕強打之列

坦帕灣光芒23歲重砲卡米奈羅（Junior Caminero）今天面對白襪在4局下轟出本季第30號全壘打，成為隊史中少數能連續2季至少30轟的重砲手，也讓他躋身大聯盟史上最年輕連兩季30轟的強打少年行列。

卡米奈羅去年春訓準備迎接生涯首個完整大聯盟球季時，曾把30轟設定為目標。不過回頭來看，這個目標顯得保守，因為他最終整季轟出45支全壘打。今年他沒有公開設定類似目標，但以目前進度來看，他仍有機會挑戰連兩年40轟壯舉。

卡米奈羅賽後表示：「感謝上帝讓我又有一個好年份。以現在這個時間點來說，30是一個不錯的數字，但我們還想要更多。我真的很感謝去年與今年到目前為止所得到的一切，但事情還沒有結束。」

卡米奈羅這一轟這球擊球初速高達109.5英里（約176.2公里），最後打到純品康納球場上方的D-ring貓道。若沒有球場特殊結構阻擋，根據Statcast推估，這球飛行距離可達453英尺（約138.1公尺），將是卡米奈羅大聯盟生涯第2遠全壘打。他目前生涯最遠一轟，是6月28日在同一座球場面對凱利（Merrill Kelly）時擊出的463英尺（約141.1公尺）中外野全壘打。

卡米奈羅成為佩尼亞（Carlos Peña）之後，光芒隊史唯二能夠連續2季至少30轟的球員；佩尼亞曾在2007至2009年期間完成連3季30轟。此外，卡米奈羅也是光芒隊史第2位在7月底前就敲出第30轟的打者，前一位是1999年7月底前已敲31轟的坎塞柯（José Canseco）。

更驚人的是卡米奈羅的年紀。他7月5日才剛滿23歲，以23歲又26天之齡完成連2季30轟。根據統計，若以敲出第30轟當天年齡計算，他成為大聯盟史上第6年輕完成連2季至少30轟的球員，排在他前面的包括卡布瑞拉（Miguel Cabrera）、普荷斯（Albert Pujols）、福克斯（Jimmie Foxx）、馬修斯（Eddie Mathews）與史坦頓（Giancarlo Stanton）。

有趣的是，卡米奈羅這發全壘打來自一顆好球帶外的球，本季30轟中已有11轟是攻擊好球帶外球路而來。這既符合他驚人力量的特色，也與他今年整體打擊進步形成對比。

上季卡米奈羅揮棒率高達50.4%，追打率32.1%，也是他154場比賽只獲得41次保送的主因。今年他明顯降低揮棒與追打比例，109場比賽已選到60次保送。更難得的是，他在提升打擊率與上壘率的同時，並未犧牲原本驚人的長打能力。

「我正在努力變得更有選球能力，不想追打，也不想讓自己陷入不好的情況。接下來繼續保持選球、鎖定好球攻擊，這非常重要。」卡米奈羅表示。