MLB／本季0勝8敗、防禦率8.66 千賀滉大談臨時先發：有一點害怕

大都會隊今天臨時取消佩洛塔（Freddy Peralta）先發，日本33歲右投千賀滉大臨危授命登板，主投4局丟3分，大都會最終以2：5輸給馬林魚隊，千賀苦吞本季第8敗。

前2局千賀滉大賞給馬林魚6上6下，第3局遇得點圈危機沒丟分，4上再上演3上3下。千賀第5局連丟2保送，隨後被馬西（Jakob Marsee）敲二壘安打掉分，隨即被換下場。大都會牛棚把千賀留下的2名跑者都送回來，馬林魚攻下4分大局，終場就以5：2贏球。

總計千賀先發4局被敲2安，投出4三振2保送，失3分，防禦率8.66，本季戰績0勝8敗。

千賀被問到相隔13天未登板後再次出賽，他坦言：「心裡多少有些害怕，也會想著希望一切順利。不過即使如此，我還是能站上投手丘，沒讓自己太緊繃，並完成投球。」

千賀本季狀態非常低迷，他表示，「我唯一能做也能掌控的，就是上場拿出表現。希望今天能成為一個契機，讓我未來投更好，但我能做的就只有這些，這是我現在專注的事。」