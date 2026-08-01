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MLB／今永昇太6.2局挨2轟苦等不到火力 小熊慘遭洋基完封

聯合新聞網／ 綜合外電報導
近況出色今永昇太等不到火力支援，無奈吞下本季第9敗。 美聯社
近況出色今永昇太等不到火力支援，無奈吞下本季第9敗。 美聯社

小熊與洋基3連戰系列賽首戰，交給前面兩次登板皆無失分、近況出色的日籍投手今永昇太先發主投，雖然他繳出6.2局僅被敲4支安打、失2分，送出6次三振且沒有保送的優質內容，但小熊打線全場受制，最終以0：2遭到洋基完封。今永昇太吞下本季第9敗，戰績來到7勝9敗，防禦率則是3.67。

今永昇太此役使用101球，前段投球內容相當穩定。開賽後他以直球與指叉球為主軸壓制洋基打線，前3局面對9名打者演出完全比賽內容，送出5次三振，讓對手幾乎一籌莫展。

不過，今永昇太的無失分局數在第4局遭到中斷。當時1出局後，洋基打者萊斯（Ben Rice）擊出一壘方向強勁平飛球，小熊一壘手布希（Michael Busch）精彩反手接殺，替今永昇太守下一個出局數。但2出局後，他面對第3棒羅薩里奧（Amed Rosario）時，一顆掃球失投跑到紅中，被對方轟出中外野方向陽春全壘打。這一發重砲也讓今永昇太自7月19日對雙城之戰以來的連續無失分局數停在16局。

第5局，今永昇太又在2出局後遭遇長打狙擊。面對左打瓊斯（Spencer Jones）時，他在1好球後投出的伸卡球偏甜，被對方轟向右中外野看台。今永昇太前一次對決羅薩里奧與瓊斯時，都曾用直球三振兩人，但這次在球數領先或偏早的情況下，一顆失投球都被對手掌握，陷入2分落後的局面。

儘管連續2局各挨1轟，今永昇太還是撐到了第7局，他先是連續解決前2名打者，就在球數突破100球後退場。洋基先發華倫（Will Warren）威風八面，6.2局僅被敲4支安打，無保送，後續牛棚也僅讓小熊擊出1支安打，難以掀起太多波瀾。

近期連續18場上壘、打擊狀況不錯的鈴木誠也此役因休養日從板凳出發，直到比賽結束都沒有獲得出賽機會，也讓小熊少了一名重要火力支援。

今永昇太近期狀態原本相當火燙，先前已連續2場無失分收下2連勝。他在7月25日對海盜之戰投出好投奪下本季第7勝後，曾接受當地電視台訪問時表示，自己投球時最重視的是選擇對手沒有等待的球路；若在必須投對方可能鎖定球路的情況下，就要更仔細思考進壘點，避免出現不能犯的失投。

此役今永昇太大多數時間確實落實投球策略，然而第4局與第5局兩顆偏甜球都被洋基打者一棒懲罰，也讓他在無打線支援下苦吞敗投。

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