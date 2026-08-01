MiLB／鄭宗哲有長打單場雙安 鄧愷威滿壘登板連飆2K

紅襪隊台灣內野手鄭宗哲日前被下放到3A，今天擊出雙安。被太空人隊下放至3A的台灣鄧愷威滿壘拆彈，主投0.2局0失分。

鄭宗哲擔任先發第9棒游擊手，首打席左外野飛球出局，5上游擊平飛被接殺，7上掃出右外野強勁二壘打，擊球初速105.2英里。9上鄭宗哲游擊飛球出局，雙方進入延長賽，10上鄭宗哲敲帶有1分打點的安打。

鄭宗哲本場5打數2安打，有1打點、2得分，打擊率0.247，OPS值0.756。紅襪終場以9：6擊敗金鶯隊。

太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）日前受訪時解釋，希望鄧愷威在3A能調整球種，角色定位仍是牛棚投手。

太空人3A今天與天使3A交手，鄧愷威6上1出局滿壘時登板，連飆2K沒有失分，總共投10顆球，最快球速93.9英里（約151.1公里）。