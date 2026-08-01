聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／老虎21歲頭號新秀初登場就猛打賞 李灝宇2打數0安被換代打
老虎隊台灣內野手李灝宇前役中斷連12場安打，之後連兩場出賽打擊熄火，今天對上運動家隊2打數沒有安打、吞下1K，之後就被換代打退場，打擊率稍降至2成69，而老虎在比賽後段打擊大爆發，最後兩局豪取11分，終場以13：1大勝收場。
老虎經過1天休兵後展開客場之旅，今天對上運動家，李灝宇擔任先發第5棒、二壘手，2局上首次打擊機會，球數2好2壞後，揮空一顆79.8英里（約128.4公里）的變速球，遭到運動家先發投手史普林斯（Jeffrey Springs）三振。
3局上麥高尼格爾（Kevin McGonigle）敲陽春全壘打（本季第10轟）追平比數，老虎再靠保送和安打延續攻勢，2出局二、三壘有人的打擊機會輪到李灝宇，但他抓第一球擊出游擊方向滾地球出局，沒能建功。
老虎接著在4局上攻進超前分，5局下1出局一壘有人的局面，原本輪到李灝宇的棒次，老虎啟用代打，由凱斯（Colt Keith）取代李灝宇上場打擊，遭到三振。
李灝宇此戰僅獲2次打擊機會，沒有擊出安打，在締造連續12場安打後，近兩戰合計4打數沒有安打。
老虎打線接著在8局下靠著丁格勒（Dillon Dingler）的滿貫砲海灌7分大局，馬格里（Ben Malgeri）也在9局上敲出生涯首轟、2分砲，老虎單局再添4分，終場以12分差勝出。
老虎農場頭號新秀、21歲外野手克拉克（Max Clark）今天迎接大聯盟生涯初登場，擔任先發第7棒、中外野手，4打數敲出3支安打，包括2支二壘打，還獲得1次四壞球保送，生涯首打點、得分都進帳。
《Run&Roar奔龍而上》嘖嘖募資限時 35 折
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。