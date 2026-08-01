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MLB／老虎21歲頭號新秀初登場就猛打賞 李灝宇2打數0安被換代打

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
老虎農場頭號新秀、21歲外野手克拉克大聯盟初登板就猛打賞，還敲出2支長打。 路透
老虎農場頭號新秀、21歲外野手克拉克大聯盟初登板就猛打賞，還敲出2支長打。 路透

老虎隊台灣內野手李灝宇前役中斷連12場安打，之後連兩場出賽打擊熄火，今天對上運動家隊2打數沒有安打、吞下1K，之後就被換代打退場，打擊率稍降至2成69，而老虎在比賽後段打擊大爆發，最後兩局豪取11分，終場以13：1大勝收場。

老虎經過1天休兵後展開客場之旅，今天對上運動家，李灝宇擔任先發第5棒、二壘手，2局上首次打擊機會，球數2好2壞後，揮空一顆79.8英里（約128.4公里）的變速球，遭到運動家先發投手史普林斯（Jeffrey Springs）三振。

3局上麥高尼格爾（Kevin McGonigle）敲陽春全壘打（本季第10轟）追平比數，老虎再靠保送和安打延續攻勢，2出局二、三壘有人的打擊機會輪到李灝宇，但他抓第一球擊出游擊方向滾地球出局，沒能建功。

老虎接著在4局上攻進超前分，5局下1出局一壘有人的局面，原本輪到李灝宇的棒次，老虎啟用代打，由凱斯（Colt Keith）取代李灝宇上場打擊，遭到三振。

李灝宇此戰僅獲2次打擊機會，沒有擊出安打，在締造連續12場安打後，近兩戰合計4打數沒有安打。

老虎打線接著在8局下靠著丁格勒（Dillon Dingler）的滿貫砲海灌7分大局，馬格里（Ben Malgeri）也在9局上敲出生涯首轟、2分砲，老虎單局再添4分，終場以12分差勝出。

老虎農場頭號新秀、21歲外野手克拉克（Max Clark）今天迎接大聯盟生涯初登場，擔任先發第7棒、中外野手，4打數敲出3支安打，包括2支二壘打，還獲得1次四壞球保送，生涯首打點、得分都進帳。

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