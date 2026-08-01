MLB／金鶯給卡諾2年合約 將先發右投克里莫交易至雙城

金鶯隊今天續約牛棚右投卡諾（Yennier Cano），接著又將先發右投克里莫（Dean Kremer）交易至雙城隊，換回小聯盟外野手雷耶斯（Jhomnardo Reyes）。

現年32歲的卡諾是金鶯近年非常倚重的牛棚投手，卡諾一掃去年低潮，本季出賽48場，36.2局投出31次三振，防禦率2.21，每局被上壘率0.95。卡諾將在2027年獲得275萬美元，2028年則是475萬美元，附帶2029年1000萬美元的球隊選擇權。

先發右投克里莫（Dean Kremer）被金鶯交易至雙城。 美聯社

現年30歲的克里莫已連4季至少吃下125.1局。不過今年4月底右股四頭肌拉傷，7月初才重返大聯盟，本季整體成績不理想，先發7場，防禦率6.50，每局被上壘率1.36。克里莫的合約2027年才結束，如今被金鶯送去雙城。

雙城送出的交易籌碼是18歲小聯盟外野手雷耶斯，自家農場排名第24。雙城昨天剛從大都會隊交易來牛棚左投明特（A.J. Minter）。