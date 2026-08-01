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MLB／大谷翔平重返先發敲超前2分砲！擊球初速180公里怪力轟
道奇隊日籍二刀流球星大谷翔平因膝傷休息1天後，今天對上紅襪隊系列賽首戰重返先發陣容，並在5局下轟出一發逆轉2分砲，本季第24轟出爐，也是他近3場出賽敲的第2轟，助道奇以4：3超前比數。
大谷翔平昨天因左膝痠痛被移出先發名單，但經過1天的休息，今天重新被排為先發第1棒、指定打擊。
此戰對上紅襪先發左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez），大谷翔平首打席遭到三振，4局下率先上場則是揮出左外野二壘打，推進上三壘後，再靠弗里曼（Freddie Freeman）的安打跑回道奇第1分，將比數追成1：3。
5局下道奇隊展開反攻，靠保送、安打和捕手阿方索（Eliezer Alfonzo）的安打將比數追成1分差，紅襪隊換上莫蘭（Jovani Moran）登板，大谷翔平豪邁一揮，將81.9英里（約131.8公里）的變速球轟成右外野逆轉2分彈，「確信步」目送球飛上看台。
大谷這一轟擊球初速高達112.1英里（約180.4公里）、飛行距離386英尺（約117.7公尺），再次確認膝傷不影響他的打擊表現，一棒逆轉戰局。
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