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MLB／被太空人教頭調往牛棚 今井達也：當初以先發身分簽我

聯合新聞網／ 綜合報導
今井達也。 美聯社
今井達也。 美聯社

太空人隊總教練艾斯帕達（Joe Espada）今天宣布，將日本28歲右投今井達也調往牛棚，今井達也受訪時表示，接受這個安排。

艾斯帕達指出，今井達也本周末對遊騎兵隊系列賽期間，將在牛棚待命，但沒有明確說明這項安排會持續多久，艾斯帕達說：「希望這只是短期安排，但隨著球季繼續進行，我們必須安排對遊騎兵、藍鳥及之後賽事的投手調度，因此這是現階段做出的決定。」

今井達也休賽季和太空人簽3年5400萬美元合約，每季結束後都擁有跳脫合約權利，今井本季先發15場，只有5場優質先發，曾3次連首局都無法投完，防禦率5.83，每局被上壘率1.53。

今井達也今天受訪時表示，預期自己未來會回到先發輪值，「太空人當初是以先發投手身分簽下我，所以我希望能以這個角色做出貢獻。不過球隊現在決定把我放進牛棚，因此我只想好好表現，幫助球隊贏球。」

太空人去年透過自由球員市場簽下今井達也、瑞恩（Ryan Weiss）、皮爾森（Nate Pearson），透過交易取得伯羅斯（Mike Burrows）與鄧愷威，結果這5位可能擔任先發的投手，如今沒有任何一人留在輪值中。瑞恩和皮爾森已經被DFA，伯羅斯進傷兵名單。鄧愷威曾短暫進入太空人先發輪值，之後回到牛棚，目前待在3A。

今井達也 太空人

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