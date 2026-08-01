MLB／村上宗隆6天4轟趕進度 攜手白襪辦慈善拍賣援助家鄉熊本

芝加哥白襪日籍重砲村上宗隆今天面對坦帕灣光芒之戰敲出相隔2場後的本季第24轟，不只追平藍鳥的日本同袍岡本和真保持的日本球員大聯盟新人年全壘打紀錄，也幫助白襪以6：1拿下勝利。

村上宗隆本季大聯盟第1年開局就展現驚人長打火力，3、4月合計轟出12支全壘打，還曾締造日本球員與白襪隊史並列最多的連5場開轟紀錄，並以美聯最快速度達成20轟。不過他在台灣時間5月30日對底特律老虎之戰因右大腿後側拉傷進入傷兵名單，直到台灣時間7月11日才重返大聯盟。

復出後，村上宗隆一開始長打火力尚未完全恢復，但在7月28日對休士頓太空人之戰，他相隔約2個月再度開轟，單場雙響一口氣灌進個人大聯盟生涯新高6打點。2天之後，他又敲出第23轟，成為繼岡本之後又一位超越大谷翔平新人球季22轟紀錄的日本打者。

村上宗隆彷彿是要彌補受傷的空窗期，近期積極趕進度，6天擊出4發全壘打，與岡本和真一起挑戰日本球員轉戰大聯盟第一年最多全壘打紀錄。媒體推算，若依目前進度預估，村上宗隆整季有機會挑戰36轟。

此戰過後，村上宗隆生涯前74場已累積24轟與.381上壘率，根據統計，大聯盟史上能在生涯前74場達到至少24轟與.381上壘率的球員，過去只有艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）做到。

值得一提的是，瓦加斯（Miguel Vargas）、村上宗隆與蒙哥馬利（Colson Montgomery）本季已第5度在同場比賽一起開轟，成為自2019年洛杉磯道奇貝林傑（Cody Bellinger）、席格（Corey Seager）與彼德森（Joc Pederson）後，首組單季5度同場開轟的3人搭檔。

除了場上表現，村上宗隆也將為家鄉熊本投入賑災行動。白襪球團宣布，因熊本地震影響，球隊將舉辦復興支援線上拍賣，當地時間8月4日起於球團官網開放競標，收益將捐給投入災區緊急應變與長期復原工作的組織。

拍賣品包括村上宗隆親筆簽名的實戰使用球帽、球衣、2組打擊手套、球棒、官方比賽球，以及曾效力白襪的井口資仁簽名球衣。據了解，村上宗隆除了參與球團活動外，個人也正準備另外對熊本提供直接支援。