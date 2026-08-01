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MLB／李灝宇表現超乎預期！美作家分析打擊型態和未來定位

聯合新聞網／ 綜合報導
李灝宇。 路透
李灝宇。 路透

老虎隊台灣好手李灝宇最近打擊手感火燙，美媒《Just Baseball》作家史諾登（Clay Snowden）撰文分析李灝宇站穩大聯盟的關鍵，以及未來在球隊的定位。

史諾登提到，李灝宇首次登上大聯盟時，無論投手丟什麼球、投到哪個位置，似乎都會出棒，追打率偏高導致三振率來到29%，最終被下放小聯盟。重回大聯盟後，李灝宇更有自信，球隊仍希望他更常放掉好球帶外的球，並提高擊球率，但李灝宇展現出的進步仍令人印象深刻，即使表現尚未達到完美。

李灝宇原本的型態看起來更像只適合對付左投的打者，而非每天先發球員，如今卻展現出能勝任打線後段角色的潛力，而且還有進一步成長空間。從李灝宇站上二壘的激動怒吼，全壘打後的自信繞壘，可以看得出來，他開始覺得自己屬於大聯盟。

史諾登認為，李灝宇有望維持高於平均水準的打擊能力，能把球打向球場每個方向，也能敲出足夠多的全壘打，讓投手不敢過度挑戰。但他的長打火力，應該不至於讓他成為全壘打型球員。至少能成為一名面對左投時，高於平均水準的輪替打者，應該是相對安全的下限，天花板顯然能更高。

好消息是，李灝宇並沒有太常把球打成滾地球，本季滾地球率為36.8%，接近他在小聯盟時約40%的水準，飛球與平飛球是他主要攻擊方式，把球打向全場，也是小聯盟生涯一貫的特色。近期開始增加拉打比例，可能進一步提升長打火力。不過，史諾登認為，增加拉打不是李灝宇目前最重要或應該專注的方向。

李灝宇本季共有30顆擊球初速達100英里以上，其中20顆出現在6月1日之後。他有時顯得過於積極，偶爾會對好球帶外的球全力揮擊，對那些即使打到，也難以形成有效攻擊的球路出棒，是他仍在學習克服的課題。李灝宇在好球帶上緣也有明顯弱點。這個區域是他打擊率與長打率最低、三振率最高的位置。

老虎原定的先發二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）合約將在本季結束後到期，也可能在交易截止日前被送走，屆時二壘將出現巨大缺口，這正是李灝宇生涯最常守的位置。托瑞斯目前仍是更出色的打者，累積的內容比李灝宇完整，但李灝宇確實有可能在下賽季接替他的角色。

文末總結，如果李灝宇過度積極出棒的習慣無法控制，無法逼迫投手把球投回好球帶，那他可能只會成為在大聯盟與3A之間來回的球員。但過去2個月，不只是小樣本的運氣，李灝宇能把球打向球場各個方向，加上長打能力提升，比原先預期更有機會成功。李灝宇未來可能成為基斯（Colt Keith）的輪替搭檔，李灝宇也可以當指定打擊，當對手派出左投時，讓卡本特（Kerry Carpenter）退到板凳。

李灝宇 老虎

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