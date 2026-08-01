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MLB／3A防禦率7.84！經典賽國手莊陳仲敖「遭運動家指定讓渡」

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MLB／3A防禦率7.84 經典賽國手莊陳仲敖遭運動家指定讓渡

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
莊陳仲敖。 路透
莊陳仲敖。 路透

25歲旅美右投莊陳仲敖去年首度被放進運動家隊40人名單中，然而本季在3A出賽狀況不如預期，今天遭到運動家隊指定讓渡（DFA），被移出40人名單。

莊陳仲敖在2021年底與運動家隊簽約展開旅美生涯，去年在2A出賽繳出不錯的成績，該年底運動家隊為了避免他在規則五選秀被挑走，因此將他放進40人名單中。

莊陳仲敖今年春訓期間先披上中華隊戰袍參與世界棒球經典賽，本季在2A出賽4場，並首度被升上3A，但表現不盡理想，在3A合計投了15場（12場先發），共59.2局，被敲18支全壘打，防禦率達7.84。

美國網站《MLB Trade Rumors》指出，莊陳仲敖身處打者友善的太平洋海岸聯盟（Pacific Coast League）可能是成績不理想的部分原因，但他的三振率降至14.8%，保送率則升高至9.9%，兩項數據都比去年明顯退步。

而今天運動家隊將內野手奧內拉斯（Jonathan Ornelas）升上大聯盟，為了清出40人名單的空間，將莊陳仲敖指定讓渡，進入讓渡程序，有興趣的球隊可以將他從讓渡名單中挑走留在40人名單，期限過後若沒有球隊青睞，運動家則可能將他下放小聯盟。

莊陳仲敖 MLB 國手

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