快訊

林志玲違規放天燈恐挨罰 蔡康永曝她在東京因這件事哭了

報告僅5頁…被批花巨資「假考察真觀光」 徐佳青回應搭商務艙原因

走過力積電千億負債重生 台灣半導體傳奇黃崇仁辭世享壽78歲

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／「終極再見滿貫砲」震撼球壇！克萊門斯難掩興奮：我從小的夢想時刻

聯合新聞網／ 綜合報導
雙城克萊門斯在9局下兩出局、球隊最後一個好球時轟出「終極再見滿貫砲」，賽後他也難掩興奮表示，這是他從小夢想的時刻。 法新社。
雙城克萊門斯在9局下兩出局、球隊最後一個好球時轟出「終極再見滿貫砲」，賽後他也難掩興奮表示，這是他從小夢想的時刻。 法新社。

雙城今日上演一場足以載入大聯盟史冊的神奇逆轉。克萊門斯（Kody Clemens）在9局下兩出局、球隊最後一個好球時轟出再見滿貫全壘打，幫助雙城以4：3氣走皇家，不僅締造隊史首支「終極再見滿貫砲」，更創下大聯盟百年來前所未見的紀錄。賽後他也難掩興奮表示，「這就是我從小夢想的時刻。」

「小時候就會幻想這樣的畫面，真的太棒了。這就是我從小夢想的時刻。那球竟然投到紅中，真的讓我很意外。雖然當時0好2壞落後，但我等到一顆可以攻擊的球，狠狠揮了出去。球帶著強烈後旋飛向右中外野，我一擊出去就知道了，那種感覺太不可思議。」克萊門斯說道。

今日雙城先發投手歐柏（Bailey Ober）則笑說，「一棒出去，比賽就完全翻轉了。真的太瘋狂了。我跟羅傑斯（Taylor Rogers）剛剛還在開玩笑說，『只要三個人上壘，再來一支全壘打就好了。』結果真的發生了，太不可思議。」

今天迎來56歲生日的總教練薛爾頓（Derek Shelton）坦言，自己心情如同坐雲霄飛車般，「老實說，我前一秒還氣得要命，下一秒就變成無比興奮。一場比賽真的會讓你經歷所有情緒。」

他也指出，逆轉的契機正是傑佛斯的觸身球，「有時候，一切就是從一顆觸身球開始。突然之間，你就會覺得，『好像還有一點希望。』」

回顧當時，比賽來到9局下，雙城仍以0：3落後，皇家終結者厄塞格（Lucas Erceg）先連抓兩個出局數，眼看勝利在望，沒想到傑佛斯（Ryan Jeffers）先獲觸身球保送，隨後被路易斯（Royce Lewis）敲安，再保送貝爾（Josh Bell）形成滿壘。

對此，皇家隨即換上後援投手史卓姆（Matt Strahm）救火。接著輪到克萊門斯打擊，他同樣陷入2好0壞落後，隨即鎖定一顆82.7英里滑球，轟出一發擊球初速104.7英里、飛行距離407英呎的再見滿貫砲，幫助雙城以4：3完成不可思議的大逆轉。

「當第一件對我們有利的事情發生後，全隊就開始相信了。傑佛斯開啟攻勢，路易斯敲安，我選到保送，接著對方換投，最後克萊門斯完成了一切，那真的太不可思議了。」貝爾表示。

路易斯則透露，他認為真正的轉折點，是皇家讓卡麥隆退場，「他今天真的投得太好了，必須向他脫帽致敬。當他被換下去時，我心裡第一個想法就是：『太好了。』當一名投手狀況那麼好，你只希望他趕快離場，所以那一刻我就覺得局勢開始改變了。」

「我對打線每一位隊友都充滿信任，而且是真心相信。在裁判宣告比賽結束之前，我永遠相信我們能贏下每一場比賽。能成為這支球隊的一員，真的非常幸福。」路易斯補充道。

克萊門斯 MLB 夢想 雙城 大聯盟

相關新聞

MLB／手套加大真的有用！佐佐木朗希近18局僅掉3分 勇奪2連勝

道奇日籍投手佐佐木朗希今天主場先發迎戰西雅圖水手，繼續維持近期的好狀態，主投5.1局被敲5支安打、失2分，送出7次三振，用90球完成任務，最快球速飆到101.5英里（約163.3公里），幫助道奇以6比2收下勝利，取得個人本季第5勝，防禦率降到4.64。

MLB／開2.1億元懸賞全球唯一大谷球員卡！美國收藏家最終3.5億買下

美國運動卡大廠Topps今天宣布，全球僅有1張，以道奇隊大谷翔平為主角的「雙金色大聯盟標誌刺繡簽名卡」近日被抽出，隨後以1100萬美元（約新台幣3.58億元）被賣出。

MLB／老虎交易史庫柏機率大增 官網曝道奇等3隊領先、明星左投恐淪籌碼

大聯盟官網報導指出，老虎隊王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）爭奪戰正式開打，道奇、釀酒人和光芒隊被視為領先者。其中道奇擁有9名百大新秀，還有明星左投羅布勒斯基（Justin Wrobleski）能當作交易籌碼。

MLB／取代鄭宗哲的新援首秀就骨折！4周後複檢球團仍盼本季復出

紅襪日前透過交易補進內野重砲米德（Curtis Mead），沒想到他才完成球隊初登場就遭遇傷勢。紅襪代理總教練崔西（Chad Tracy）今日也證實，米德左手腕出現非位移性骨折，將於4周後再次接受檢查，並期待他能在本季復出。

MLB／洋基延長賽1勝8敗 賈吉缺陣後打擊率超爛 洋基教頭怒了：必須得分

洋基隊昨天在延長賽輸給白襪隊，今天又在延長賽以1：2輸球，洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽後受訪時痛批打線，要想辦法得分。

MLB／「終極再見滿貫砲」震撼球壇！克萊門斯難掩興奮：我從小的夢想時刻

雙城今日上演一場足以載入大聯盟史冊的神奇逆轉。克萊門斯（Kody Clemens）在9局下兩出局、球隊最後一個好球時轟出再見滿貫全壘打，幫助雙城以4：3氣走皇家，不僅締造隊史首支「終極再見滿貫砲」，更創下大聯盟百年來前所未見的紀錄。賽後他也難掩興奮表示，「這就是我從小夢想的時刻。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。