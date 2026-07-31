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MLB／ 雙城9局最後一個好球！火箭人之子怒轟「終極再見滿貫砲」締百年首見神蹟

聯合新聞網／ 綜合報導
克萊門斯在9局下兩出局、球隊最後一個好球時轟出再見滿貫全壘打，不僅締造隊史首支「終極再見滿貫砲」，更創下大聯盟百年來前所未見的紀錄。 法新社。
克萊門斯在9局下兩出局、球隊最後一個好球時轟出再見滿貫全壘打，不僅締造隊史首支「終極再見滿貫砲」，更創下大聯盟百年來前所未見的紀錄。 法新社。

雙城今日上演一場足以載入大聯盟史冊的神奇逆轉。「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）之子克萊門斯（Kody Clemens）在9局下兩出局、球隊最後一個好球時轟出再見滿貫全壘打，幫助雙城以4：3氣走皇家，不僅締造隊史首支「終極再見滿貫砲」，更創下大聯盟百年來前所未見的紀錄。

事實上，雙城此役前6局完全遭到皇家左投卡麥隆（Noah Cameron）壓制，他主投8局、97球僅被敲出1支安打、送出7次三振、2次保送，97球完成8局無失分，並將連續無失分局數推進至16局，直到第7局才被敲出第一支安打。

比賽來到9局下，雙城仍以0：3落後，皇家終結者厄塞格（Lucas Erceg）先連抓兩個出局數，眼看勝利在望，沒想到傑佛斯（Ryan Jeffers）先獲觸身球保送，隨後被路易斯（Royce Lewis）敲安，再保送貝爾（Josh Bell）形成滿壘。

對此，皇家隨即換上後援投手史卓姆（Matt Strahm）救火。接著輪到克萊門斯打擊，他同樣陷入2好0壞落後，隨即鎖定一顆82.7英里滑球，轟出一發擊球初速104.7英里、飛行距離407英呎的再見滿貫砲，幫助雙城以4：3完成不可思議的大逆轉。

這不僅是克萊門斯生涯第2支滿貫砲、首支再見全壘打，同時是雙城隊史第6支再見滿貫全壘打，上一次要追溯至2018年由多齊爾（Brian Dozier）所締造。

《MLB》數據專家蘭斯（Sarah Langs）也在社群媒體發文指出，「雙城成為大聯盟史上第一支，在第7局或更晚才敲出全場第一支安打，最後卻靠著再見滿貫全壘打贏球的球隊。」

所謂「終極再見滿貫砲（Ultimate Grand Slam）」是指球隊落後3分時所擊出的再見滿貫全壘打。根據統計，這僅是大聯盟史上第34支終極再見滿貫砲，也是雙城隊史第一支，更是自1988年開始有完整紀錄以來，首支在0好2壞球數下擊出的終極再見滿貫砲。同時是史上第15支發生在兩出局情況下的終極再見滿貫砲。

對此，MLB官方隨即在社群平台X發文寫道，「KODY CLEMENS 終極再見滿貫全壘打（Ultimate Grand Slam）！」

不僅如此，根據《ESPN》統計，克萊門斯成為自2018年8月12日小熊波提（David Bote）之後，首位在球隊最後一個好球時轟出再見滿貫全壘打的球員。

此外，雙城也終止一項長達11年的尷尬紀錄。根據統計，雙城自2015年7月以來，當9局最後一次進攻前落後至少3分時，已吞下508連敗；而皇家則是在9局或更晚取得3分以上領先時，跨季242連勝。

然而，這兩項紀錄也都在克萊門斯這一棒後畫下句點，皇家本季吞下第21次救援失敗，並列全大聯盟第3多，以及第9場再見敗，和第2次遭對手擊出再見滿貫全壘打。

贏球後，雙城戰績來到55勝55敗，目前在美聯中區排名第3，落後白襪3場、守護者1場，同時距離最後一張美聯外卡也僅剩1場勝差。

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