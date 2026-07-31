MLB／洋基延長賽1勝8敗 賈吉缺陣後打擊率超爛 洋基教頭怒了：必須得分

洋基隊昨天在延長賽輸給白襪隊，今天又在延長賽以1：2輸球，洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽後受訪時痛批打線，要想辦法得分。

洋基本場得點圈15打數僅1安打，留下11個殘壘，布恩痛批打線並表示，「聽著，我們就是要想辦法得分。我們必須得分，這就是整場比賽的關鍵，從頭到尾都是如此。我們必須找到方法。」

美國時間8月3日是交易截止日，當被問到是否要增加打者，布恩不耐煩地說，「周一會發生什麼，就讓它發生，或什麼都不會發生。我們必須在進攻端做得更好，就是這麼簡單，而不是一直期待有人來救我們，我們必須自己找到辦法。」

洋基3位拿過MVP的球員賈吉（Aaron Judge）、貝林傑（Cody Bellinger）與史丹頓（Giancarlo Stanton）目前都是傷兵，洋基自從賈吉缺陣後打擊率0.222，同期聯盟最差。

洋基終結者貝德納（David Bednar）連2天未登板，布恩解釋，「球季進行中，我們必須適時保護一些球員，因為少了某些關鍵成員，我們走不了太遠。我們必須確保做好這件事，漫長球季需要每個人共同承擔。」貝德納因參加經典賽提前開機，本季出賽43場，46局投出53次三振，防禦率2.74，每局被上壘率1.06。