快訊

昨地獄今天堂！台股一日V轉狂拉3186點 分析師揪1關鍵：長線8萬點

警界霸凌？桃園警請喪假被駁 告別式當晚值班憶亡父

用AI畫非洲地圖國家全標錯！美國務院認了：我們負全責

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／洋基延長賽1勝8敗 賈吉缺陣後打擊率超爛 洋基教頭怒了：必須得分

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基游擊手沃爾普（Anthony Volpe）。 美聯社
洋基游擊手沃爾普（Anthony Volpe）。 美聯社

洋基隊昨天在延長賽輸給白襪隊，今天又在延長賽以1：2輸球，洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽後受訪時痛批打線，要想辦法得分。

洋基本場得點圈15打數僅1安打，留下11個殘壘，布恩痛批打線並表示，「聽著，我們就是要想辦法得分。我們必須得分，這就是整場比賽的關鍵，從頭到尾都是如此。我們必須找到方法。」

美國時間8月3日是交易截止日，當被問到是否要增加打者，布恩不耐煩地說，「周一會發生什麼，就讓它發生，或什麼都不會發生。我們必須在進攻端做得更好，就是這麼簡單，而不是一直期待有人來救我們，我們必須自己找到辦法。」

洋基3位拿過MVP的球員賈吉（Aaron Judge）、貝林傑（Cody Bellinger）與史丹頓（Giancarlo Stanton）目前都是傷兵，洋基自從賈吉缺陣後打擊率0.222，同期聯盟最差。

洋基終結者貝德納（David Bednar）連2天未登板，布恩解釋，「球季進行中，我們必須適時保護一些球員，因為少了某些關鍵成員，我們走不了太遠。我們必須確保做好這件事，漫長球季需要每個人共同承擔。」貝德納因參加經典賽提前開機，本季出賽43場，46局投出53次三振，防禦率2.74，每局被上壘率1.06。

洋基 賈吉

相關新聞

MLB／手套加大真的有用！佐佐木朗希近18局僅掉3分 勇奪2連勝

道奇日籍投手佐佐木朗希今天主場先發迎戰西雅圖水手，繼續維持近期的好狀態，主投5.1局被敲5支安打、失2分，送出7次三振，用90球完成任務，最快球速飆到101.5英里（約163.3公里），幫助道奇以6比2收下勝利，取得個人本季第5勝，防禦率降到4.64。

MLB／開2.1億元懸賞全球唯一大谷球員卡！美國收藏家最終3.5億買下

美國運動卡大廠Topps今天宣布，全球僅有1張，以道奇隊大谷翔平為主角的「雙金色大聯盟標誌刺繡簽名卡」近日被抽出，隨後以1100萬美元（約新台幣3.58億元）被賣出。

MLB／老虎交易史庫柏機率大增 官網曝道奇等3隊領先、明星左投恐淪籌碼

大聯盟官網報導指出，老虎隊王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）爭奪戰正式開打，道奇、釀酒人和光芒隊被視為領先者。其中道奇擁有9名百大新秀，還有明星左投羅布勒斯基（Justin Wrobleski）能當作交易籌碼。

MLB／取代鄭宗哲的新援首秀就骨折！4周後複檢球團仍盼本季復出

紅襪日前透過交易補進內野重砲米德（Curtis Mead），沒想到他才完成球隊初登場就遭遇傷勢。紅襪代理總教練崔西（Chad Tracy）今日也證實，米德左手腕出現非位移性骨折，將於4周後再次接受檢查，並期待他能在本季復出。

NBA／跨越25年父子緣！阿格巴亞尼之子加盟大都會 牛棚大將明特赴雙城

隨著大都會本季戰績低迷，今日球隊將牛棚大將明特（A.J. Minter）交易至雙城，換回昔日大都會人氣球星阿格巴亞尼（Bruin Agbayani）之子小阿格巴亞尼（Bruin Agbayani）與阿米克（Billy Amick），《ESPN》名記者帕森（Jeff Passan）也表示這筆交易宣告球隊今年交易大限行動正式展開。

MLB／洋基延長賽1勝8敗 賈吉缺陣後打擊率超爛 洋基教頭怒了：必須得分

洋基隊昨天在延長賽輸給白襪隊，今天又在延長賽以1：2輸球，洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽後受訪時痛批打線，要想辦法得分。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。