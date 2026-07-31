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NBA／跨越25年父子緣！阿格巴亞尼之子加盟大都會 牛棚大將明特赴雙城

聯合新聞網／ 綜合報導
大都將牛棚大將明特交易至雙城，換回昔日大都會人氣球星阿格巴亞尼之子與阿米克。 法新社。
大都將牛棚大將明特交易至雙城，換回昔日大都會人氣球星阿格巴亞尼之子與阿米克。 法新社。

隨著大都會本季戰績低迷，今日球隊將牛棚大將明特（A.J. Minter）交易至雙城，換回昔日大都會人氣球星阿格巴亞尼（Bruin Agbayani）之子小阿格巴亞尼（Bruin Agbayani）與阿米克（Billy Amick），《ESPN》名記者帕森（Jeff Passan）也表示這筆交易宣告球隊今年交易大限行動正式展開。

「雙城已向大都會交易得到左投牛棚明特。大都會的賣家模式正式啟動，市場上最頂尖的後援投手之一已經被交易。在8月4日交易大限前，大都會還會有更多交易發生。」帕森寫道。

明特在加盟大都會之前，效力勇士8個球季，累積348.2局、3.28防禦率，也是勇士2021年世界大賽冠軍成員之一。2025年球季前，明特與大都會簽下2年2200萬美元合約，其中包含2026年的球員選擇權。

事實上，明特一直被視為今年交易市場上最具價值的牛棚左投之一。雖然去年因左背闊肌重傷接受手術，幾乎整季報銷，不過本季健康復出後，再度成為大都會牛棚的重要戰力。

本季明特儘管球速略有下滑，四縫線速球均速已從受傷前的94.5英里下降至93英里，三振率也從32.6%降至21.7%，仍在23場出賽、23局投球中繳出2.35防禦率以及1.00 WHIP，效力大都會兩個球季則累計34局投球，繳出2.12防禦率，送出34次三振、僅有7次保送。

另一方面，雙城本季牛棚戰力一直是球隊弱點，尤其在去年大舉出售主力後，後援深度始終不足，如今雙城正全力衝擊美聯外卡席次，因此決定補進明特，提升牛棚左投戰力。

現年19歲的小阿格巴亞尼則是雙城農場排名第29的新秀，交易後將升至大都會農場第22名，高中時期曾獲選夏威夷佳得樂年度最佳球員。

小阿格巴亞尼於2025年選秀第6輪被雙城挑中，職業生涯至今都效力於1A，主要鎮守游擊與二壘。本季因5月右肩受傷影響，只出賽10場，繳出2成66打擊率、4成12上壘率、3成41長打率，OPS為.753。

有趣的是，小阿格巴亞尼出生於2007年，也就是父親離開大都會6年後。其父親當年是第30輪選秀球員，在大都會4個球季共出賽322場，繳出2成82打擊率、.833 OPS，深受球迷喜愛。最令人難忘的一刻，莫過於2000年國聯分區系列賽第3戰，第13局轟出再見全壘打，幫助大都會擊敗巨人。

與父親不同的是，小阿格巴亞尼是一名左打內野手，擁有出色的擊球能力，也具備一定長打火力，布魯恩如今加入大都會，也將追隨父親的腳步，讓這段跨越25年的父子緣分再次回到法拉盛。

另一位新秀阿米克則是雙城農場排名第21的新秀，守備位置為三壘及一壘，於2024年選秀第2輪自田納西大學畢業後加入雙城，本季在2A出賽86場，繳出2成17打擊率、3成38上壘率、4成82長打率，OPS .820，379個打席轟出23支全壘打，不過吞下108次三振。

牛棚 ESPN 雙城 大都會

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