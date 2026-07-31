MLB／手套加大真的有用！佐佐木朗希近18局僅掉3分 勇奪2連勝

道奇日籍投手佐佐木朗希今天主場先發迎戰西雅圖水手，繼續維持近期的好狀態，主投5.1局被敲5支安打、失2分，送出7次三振，用90球完成任務，最快球速飆到101.5英里（約163.3公里），幫助道奇以6比2收下勝利，取得個人本季第5勝，防禦率降到4.64。

道奇此戰在大谷翔平因左膝疼痛未先發、也未替補出賽的情況下，靠著打線事實發揮與牛棚守住領先。這是大谷本季第6度缺陣，也是自台灣時間5日對教士之戰後，相隔19場再度掛免戰牌，只能在板凳席見證球隊贏球。

佐佐木朗希開局就展現火球威力，首局先飆出接近個人大聯盟最快紀錄的101.5英里速球，並且二壘有人情況下最後順利解決危機。道奇隨後靠貝茲（Mookie Betts）的2分打點二壘安打取得領先，佐佐木朗希也逐漸進入節奏。

從第2局到第5局，佐佐木朗希可說是投得相當穩定，不過他在第6局遭遇亂流。水手首名打者楊恩（Cole Young）擊出右中外野強勁飛球，加上中外野手帕赫斯（Andy Pages）守備處理不佳，形成三壘安打。隨後阿羅薩雷納（Randy Arozarena）逮中首球滑球，擊出左中外野適時二壘安打，幫助水手追回1分。

之後佐佐木朗希又被安打與保送製造1出局滿壘危機，面對上季美聯全壘打王羅利（Cal Raleigh）時再投出押出保送，讓水手追回第2分。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）此時走上投手丘換投，佐佐木朗希也在略帶遺憾的情況下退場。

佐佐木朗希此役前5局幾乎不給對手機會，直球平均球速高達99.1英里（約159.5公里），並混搭指叉球與滑球。根據比賽前段統計，他在前3局直球與指叉球使用比例都約37%，滑球則約23%，透過增加變化球比例讓打者難以鎖定球路。

雖然第6局收尾不夠理想，但道奇主場球迷仍全體起立，為這名後半季持續進步的年輕右投送上掌聲

佐佐木朗希近期狀態明顯回升。台灣時間18日對紐約洋基時，他投5.2局失1分但非自責；台灣時間25日對紐約大都會則繳出7局3安打失1分好投並奪勝。從後半季開始，他也改用尺寸較大的手套，以避免球種與握法被對手看穿。手套更換後，他連續3場都有相當不錯的投球內容，近18局只掉了3分。

道奇打線此役也給予支援，除了貝茲首局2分打點二壘安打外，第4局拉辛（Dalton Rushing）轟出本季第12發全壘打，是一支三分砲，進一步鎖定領先優勢。道奇進入後半季後已經連續4個系列賽取得優勢，距離大聯盟最速70勝只差一步。