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MiLB／潘文輝中繼1局登板無失分 幸運奪小聯盟2A生涯首勝
旅美費城人隊23歲投手潘文輝今天在小聯盟比賽平手局面中繼登板，投1局無失分，球隊終場以7比2擊敗紐約大都會隊，潘文輝拿下個人小聯盟2A生涯首勝。
潘文輝今年球季從小聯盟1A開始，5月中升上高階1A，6月中再升2A，目前為旅美生涯最高層級，也有入選MLB未來之星明星賽。今天賽前本季在小聯盟2A總計11場後援出賽，拿下3次中繼成功、1次救援成功。
費城人隊2A今天與大都會隊2A交手，大都會隊1局上先馳得點，2局下費城人隊靠著羅沙里歐（Guillermo Rosario）2分砲超前比數，5局上大都會隊靠著失誤跑回追平分，5局打完兩隊2比2戰成平手。
潘文輝6局上接替登板投球，讓首名打者敲出二壘方向滾地球出局，接著雖投出四壞保送，但及時回穩，製造滾地球出局、三振抓下出局數，完成投球任務。
費城人隊6局下有攻勢，先靠著滿壘保送擠回超前分，再靠著暴投跑回第4分，艾瑞迪亞（RaylinHeredia）補上安打，一棒送回2分、拉開領先差距，7局下靠著失誤、保送、滾地球多跑回1分保險分，順利拿下比賽勝利。
潘文輝今天總計用14球中繼投1局，沒被敲出安打，投出1次四壞保送、1次三振，無失分，拿下個人小聯盟2A層級生涯首勝，賽後防禦率4.50。
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