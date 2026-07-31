MLB／老虎交易史庫柏機率大增 官網曝道奇等3隊領先、明星左投恐淪籌碼

大聯盟官網報導指出，老虎隊王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）爭奪戰正式開打，道奇、釀酒人和光芒隊被視為領先者。其中道奇擁有9名百大新秀，還有明星左投羅布勒斯基（Justin Wrobleski）能當作交易籌碼。

史庫柏連2年奪下美聯塞揚獎，但今年季後將成為自由球員，老虎戰績51勝58敗，已落後美聯外卡第3的守護者隊4.5場。因此外界預期史庫柏將被交易。

官網報導提到，道奇、釀酒人與光芒目前被視為領先者，小熊與勇士隊也會加入爭奪，而洋基與費城人隊雖然同樣被點名，但機率較低，因為還有其他位置需要補強。一名消息人士表示，「釀酒人、光芒與道奇擁有最多頂級新秀可以拿來交易，如果史庫柏最後沒有前往其中一隊，多少會令人感到意外。」

釀酒共有6名百大新秀，包含排名第1的梅德（Jesùs Made）。光芒有3名百大新秀，雖聯盟普遍認為光芒不會把百大新秀第9的吉倫（Theo Gillen）放進交易，但光芒農場前30仍被公認深度出色。

道奇隊明星左投羅布勒斯基（Justin Wrobleski）。 美聯社

道奇是許多人認為，最有可能得到史庫柏的球隊，從紙面陣容來看，道奇似乎並不迫切需要先發投手，目前已有山本由伸、大谷翔平、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、史奈爾（Blake Snell）、佐佐木朗希、羅布勒斯基、西恩（Emmet Sheehan）與勞爾（Eric Lauer）。

不過史奈爾與葛拉斯諾本季大部分時間都待在傷兵名單，大谷目前也受傷，佐佐木擔任先發時表現不穩定，其他投手缺乏足夠資歷，不被視為季後賽先發輪值人選。若道奇補進史庫柏，讓他與山本坐鎮輪值前端，將成為更明顯的奪冠大熱門，也能減輕史奈爾、葛拉斯諾與大谷的復出壓力。

道奇有9名百大新秀，也有可能將羅布勒斯基放進史庫柏交易中，讓老虎獲得一名具長期控制權的投手。現年26歲的羅布勒斯基未來5季仍受球團控制，可直接填補史庫柏離開後的輪值空缺，讓老虎即使交易王牌，仍有機會繼續爭取美聯外卡。羅布勒斯基今年調整為先發投手，防禦率只有2.88，生涯首度入選明星賽。

官網也提到，如果老虎真的交易史庫柏，也可能採取清倉策略，陣中還有多名戰力可以送走。包含二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）與先發投手麥茲（Casey Mize）都將在季後成為自由球員。後援投手簡森（Kenley Jansen）、安德森（Drew Anderson）與芬尼根（Kyle Finnegan）也可能成為交易人選。