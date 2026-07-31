快訊

飛機落地還不能拍！台東旅客拿手機拍窗外螺旋槳遭法辦

致癌油風暴再燒！中聯廠長100萬交保遭撤銷 二審認「隱匿案情」

Pixel 11 Pro Fold摺疊機高畫質照外洩！機身厚度更薄、綠色更深有質感

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／老虎交易史庫柏機率大增 官網曝道奇等3隊領先、明星左投恐淪籌碼

聯合新聞網／ 綜合報導
老虎隊王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）。 美聯社
老虎隊王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）。 美聯社

大聯盟官網報導指出，老虎隊王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）爭奪戰正式開打，道奇釀酒人光芒隊被視為領先者。其中道奇擁有9名百大新秀，還有明星左投羅布勒斯基（Justin Wrobleski）能當作交易籌碼。

史庫柏連2年奪下美聯塞揚獎，但今年季後將成為自由球員，老虎戰績51勝58敗，已落後美聯外卡第3的守護者隊4.5場。因此外界預期史庫柏將被交易。

官網報導提到，道奇、釀酒人與光芒目前被視為領先者，小熊勇士隊也會加入爭奪，而洋基費城人隊雖然同樣被點名，但機率較低，因為還有其他位置需要補強。一名消息人士表示，「釀酒人、光芒與道奇擁有最多頂級新秀可以拿來交易，如果史庫柏最後沒有前往其中一隊，多少會令人感到意外。」

釀酒共有6名百大新秀，包含排名第1的梅德（Jesùs Made）。光芒有3名百大新秀，雖聯盟普遍認為光芒不會把百大新秀第9的吉倫（Theo Gillen）放進交易，但光芒農場前30仍被公認深度出色。

道奇隊明星左投羅布勒斯基（Justin Wrobleski）。 美聯社
道奇隊明星左投羅布勒斯基（Justin Wrobleski）。 美聯社

道奇是許多人認為，最有可能得到史庫柏的球隊，從紙面陣容來看，道奇似乎並不迫切需要先發投手，目前已有山本由伸、大谷翔平、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、史奈爾（Blake Snell）、佐佐木朗希、羅布勒斯基、西恩（Emmet Sheehan）與勞爾（Eric Lauer）。

不過史奈爾與葛拉斯諾本季大部分時間都待在傷兵名單，大谷目前也受傷，佐佐木擔任先發時表現不穩定，其他投手缺乏足夠資歷，不被視為季後賽先發輪值人選。若道奇補進史庫柏，讓他與山本坐鎮輪值前端，將成為更明顯的奪冠大熱門，也能減輕史奈爾、葛拉斯諾與大谷的復出壓力。

道奇有9名百大新秀，也有可能將羅布勒斯基放進史庫柏交易中，讓老虎獲得一名具長期控制權的投手。現年26歲的羅布勒斯基未來5季仍受球團控制，可直接填補史庫柏離開後的輪值空缺，讓老虎即使交易王牌，仍有機會繼續爭取美聯外卡。羅布勒斯基今年調整為先發投手，防禦率只有2.88，生涯首度入選明星賽。

官網也提到，如果老虎真的交易史庫柏，也可能採取清倉策略，陣中還有多名戰力可以送走。包含二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）與先發投手麥茲（Casey Mize）都將在季後成為自由球員。後援投手簡森（Kenley Jansen）、安德森（Drew Anderson）與芬尼根（Kyle Finnegan）也可能成為交易人選。

史庫柏 道奇 老虎 釀酒人 光芒 洋基 費城人 小熊 勇士

相關新聞

MLB／開2.1億元懸賞全球唯一大谷球員卡！美國收藏家最終3.5億買下

美國運動卡大廠Topps今天宣布，全球僅有1張，以道奇隊大谷翔平為主角的「雙金色大聯盟標誌刺繡簽名卡」近日被抽出，隨後以1100萬美元（約新台幣3.58億元）被賣出。

MLB／大谷翔平今膝蓋痠痛未先發仍有機會代打 道奇教頭：很高興有說

道奇隊日籍球星大谷翔平因膝傷近一個月未登板投球，如今因治療時左膝感到痠痛，今天對上水手隊之戰也被移出先發打序，但道奇隊總教練羅伯茲（Dave Robert）表示，關鍵時刻他仍有望上場代打。

MLB／老虎發動「1換1」交易！將羅傑斯送至金鶯

老虎隊今天發動交易，將31歲捕手羅傑斯（Jake Rogers）送去金鶯隊，換回小聯盟右投巴恩哈特（Zane Barnhart）。

MLB／「韓國大谷」不是喊假的！ 遊騎兵19歲二刀流新秀投打數據超亮眼

有「韓國大谷翔平」之稱的德州遊騎兵19歲韓國二刀流新秀金成俊，在新人聯盟展現投打雙棲天賦後，已獲球團快速升上高階1A，成為遊騎兵農場近期最受矚目的潛力股之一。

MiLB／潘文輝中繼1局登板無失分 幸運奪小聯盟2A生涯首勝

旅美費城人隊23歲投手潘文輝今天在小聯盟比賽平手局面中繼登板，投1局無失分，球隊終場以7比2擊敗紐約大都會隊，潘文輝拿下...

MLB／老虎交易史庫柏機率大增 官網曝道奇等3隊領先、明星左投恐淪籌碼

大聯盟官網報導指出，老虎隊王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）爭奪戰正式開打，道奇、釀酒人和光芒隊被視為領先者。其中道奇擁有9名百大新秀，還有明星左投羅布勒斯基（Justin Wrobleski）能當作交易籌碼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。