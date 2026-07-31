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MLB／取代鄭宗哲的新援首秀就骨折！4周後複檢球團仍盼本季復出

聯合新聞網／ 綜合報導
紅襪代理總教練崔西今日證實，米德左手腕出現非位移性骨折，將於4周後再次接受檢查。 法新社
紅襪代理總教練崔西今日證實，米德左手腕出現非位移性骨折，將於4周後再次接受檢查。 法新社

紅襪日前透過交易補進內野重砲米德（Curtis Mead），沒想到他才完成球隊初登場就遭遇傷勢。紅襪代理總教練崔西（Chad Tracy）今日也證實，米德左手腕出現非位移性骨折，將於4周後再次接受檢查，並期待他能在本季復出。

現年25歲的米德是在本周對運動家的比賽完成紅襪首秀，不料第二次打擊時遭運動家先發投手柏金斯（Jack Perkins）觸身球擊中左手腕，當場提前退場。

事後米德返回波士頓接受手部專科醫師檢查，進一步檢測確認左手腕骨折，紅襪也於週三將他放進傷兵名單。

《波士頓環球報》記者希利（Tim Healey）在社群媒體透露，紅襪總教練崔西（Chad Tracy）更新了米德的傷勢， 「米德左手腕為非位移性骨折，目前已經戴上石膏，4周後將再次接受影像檢查。」

事實上，米德自登上大聯盟以來，發展並不順遂，先後效力費城人與白襪期間，都未能站穩大聯盟。

不過，今年3月加入國民後終於迎來突破，本季出賽87場，繳出2成53打擊率、17支全壘打、48分打點、.852 OPS的亮眼成績。

鄭宗哲 MLB 骨折 紅襪 波士頓 柏金斯 白襪 運動家

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