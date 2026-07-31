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MLB／開2.1億元懸賞全球唯一大谷球員卡！美國收藏家最終3.5億買下

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 法新社
大谷翔平。 法新社

美國運動卡大廠Topps今天宣布，全球僅有1張，以道奇大谷翔平為主角的「雙金色大聯盟標誌刺繡簽名卡」近日被抽出，隨後以1100萬美元（約新台幣3.58億元）被賣出。

這張「Gold Logoman」雙簽名卡，在佛羅里達州球員卡店抽中，Fanatics表示，該卡隨後迅速以1100萬美元成交。

這筆交易成為史上公開成交價第3高的運動球員卡，僅次2025年以1293.2萬美元成交的「喬丹（Michael Jordan）與布萊恩（Kobe Bryant）唯一雙人Logoman簽名卡」，以及2022年以1260萬美元成交的「1952年Topps曼托（Mickey Mantle）球員卡」。

長期收購高端球員卡的收藏家艾倫（Matthew Allen）開價650萬美元（約新台幣2.1億元）懸賞這張卡，最終以1100萬美元完成交易。

艾倫接受ESPN訪問時表示：「我必須讓所有人知道我想要這張卡，因為當時拆卡速度非常快，這意味著它很快就會被抽出來。過去從沒出現過650萬美元懸賞金，這是相當有吸引力的數字，回頭看可能開得偏低，但確實達成目的，完成該完成的任務。」

今天有一張大谷翔平與賈吉（Aaron Judge）的雙人金色Logoman簽名卡，在伊利諾州的全國運動收藏家大會中被抽出，不過艾倫表示自己對這張卡沒興趣，他說：「總得把機會留給其他人，讓他們也掏錢收藏。」

大谷翔平 道奇

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