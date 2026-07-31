MLB／「韓國大谷」不是喊假的！ 遊騎兵19歲二刀流新秀投打數據超亮眼

有「韓國大谷翔平」之稱的德州遊騎兵19歲韓國二刀流新秀金成俊，在新人聯盟展現投打雙棲天賦後，已獲球團快速升上高階1A，成為遊騎兵農場近期最受矚目的潛力股之一。

專門報導美國棒球新秀消息的《The Prospect Report》日前指出，金成俊將前往高階1A哈布城斯巴達堡人（Hub City Spartanburgers），而且直接跳過1A希科里小龍蝦（Hickory Crawdads）。在新人聯盟球季結束後，遊騎兵選擇讓他繼續在更高層級延續本季賽程，顯示球團對他的評價相當高。

小聯盟大致分為新人聯盟、1A、高階1A、2A與3A等層級。不少直接挑戰美國職棒體系的韓國球員，往往會在1A或高階1A階段花費較長時間適應，也有人甚至無法突破新人聯盟。

像是日前遭紐約大都會釋出的韓國投手沈俊錫，就未能跨過新人聯盟關卡。相較之下，金成俊旅美第1年就迅速突破新人聯盟，還跳過1A直升高階1A，展現驚人成長速度。

出身光州一高的金成俊，在去年5月以120萬美元（約新台幣3600萬元）簽約金加盟德州遊騎兵，提前展開旅美挑戰。遊騎兵當時便將他介紹為右投與游擊手，並明確表示未來會朝二刀流球員方向培養。

金成俊去年8月在多明尼加夏季聯盟（DOSL）展開職業生涯起步，投手身分出賽1場，打者身分出賽3場。今年他來到亞利桑那複合聯盟（ACL）迎接完整第1個球季，投打兩端都展現亮眼表現。

投手方面，金成俊自上月24日起登板，5場比賽全數擔任先發，合計8.2局被敲6支安打、投出5次保送、1次觸身球，送出10次三振，失3分但僅1分責失，防禦率只有1.04。最近2場先發，他都投2局無失分，壓制力相當出色。

打擊方面，金成俊從5月初開季起出賽48場，累積打擊率3成03，132打數敲出40支安打，包括7支全壘打，貢獻34分打點，另有24次保送、51次三振與8次盜壘，上壘率.419、長打率.545，OPS高達.964。尤其最近6場比賽，他轟出3支全壘打，展現逐漸成形的長打火力。

守備端，金成俊以游擊手身分出賽13場，合計守備85.1局沒有發生任何失誤；唯一1次失誤是在投手身分出賽時出現。這也讓外界不只關注他的投打能力，更注意到他作為內野手的防守穩定度。

在最新更新的《MLB Pipeline》遊騎兵農場新秀排名中，金成俊一口氣衝進隊內第6名，是新人層級球員中排名最高者。另一名同樣具二刀流身分的新秀歐文斯（Josh Owens）則排在第7名，正好位在金成俊之後。

《FanGraphs》也在交易截止日前檢視遊騎兵農場狀況時，將金成俊列為隊內第8號新秀。該媒體指出，金成俊長期最適合的位置仍不明朗，但若只看投手能力，他已像是遊騎兵體系第4號投手新秀。

金成俊目前球速約92至96英里（約148.1至154.5公里），以他的年齡而言，特別是考量他仍是投打雙修球員，控球能力相當令人印象深刻。

報導也提到，金成俊在打擊端目前仍被評為偏向能確實擊球的打者，長期則可能以游擊手發展。不過外界對他是否具備長期維持二刀流的身體條件仍抱持疑問，但至少目前遊騎兵看起來不急著要求他只選擇其中一條路，短期內仍會讓他沿著二刀流方向持續養成。