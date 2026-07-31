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MLB／大谷翔平今膝蓋痠痛未先發仍有機會代打 道奇教頭：很高興有說
道奇隊日籍球星大谷翔平因膝傷近一個月未登板投球，如今因治療時左膝感到痠痛，今天對上水手隊之戰也被移出先發打序，但道奇隊總教練羅伯茲（Dave Robert）表示，關鍵時刻他仍有望上場代打。
大谷翔平前一次以投手身份出賽已是美國時間7月3日，之後因治療左膝傷勢，僅以打者身份出賽，他也向教練團表示，自己膝蓋的狀況不影響揮擊。然而羅伯茲今天指出，大谷前兩場比賽上壘7次，可能因此讓對他的膝蓋造成更多負擔。
今天道奇在主場與水手隊系列賽最後一戰，大谷翔平因膝傷治療期間感到有些痠痛，因此道奇醫療團隊建議讓他休息一天。
羅伯茲說：「我很高興他告知有點痠痛的狀況，讓我可以做出對他最有利的決定，這就是我們正在做的事。」並且表示，「非常有信心」大谷能在明天對上紅襪系列賽首戰就重回先發陣容。
至於之後的狀況，則仍存在變數，「他在經過今天的休息完之後，他可能會覺得恢復得很好，接下來一路打4、5場，直到下一個休兵日；也可能打了3場後，又開始覺得有點痠痛，那就需要再讓他休息1天。」
大谷翔平已近一個月未以投手身份出賽，道奇隊不急著讓他重返投手丘，但仍樂觀認為他能在本季再登板投球。羅伯茲指出：「他一直有在持續在做爆發力訓練，希望這周末的某個時間點，或是下周前幾天，他就可開始丟球、重新開始傳接球，開始建立強度。」
目前為止，道奇隊也沒有計畫要讓大谷翔平「關機」休養，但球隊仍持續隨他的狀況進行討論，羅伯茲說：「我們一直都在討論這件事，任何選項都不應該被排除，也沒有任何事情是已經定案的，一切還是取決於他的身體感受……現在有了新的資訊，我們就要開始有不同的討論。」
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