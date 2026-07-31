MLB／老虎發動「1換1」交易！將羅傑斯送至金鶯

老虎隊今天發動交易，將31歲捕手羅傑斯（Jake Rogers）送去金鶯隊，換回小聯盟右投巴恩哈特（Zane Barnhart）。

羅傑斯本季出賽36場，累積3轟、9打點，打擊率僅0.161，攻擊指數0.567，日前遭老虎DFA（指定讓渡），如今被賣到金鶯。

老虎換來的巴恩哈特現年24歲，生涯至今仍未登上大聯盟，本季在2A出賽31場，40局投出45K、防禦率4.05，每局被上壘率1.18。

金鶯隊主力捕手拉契曼（Adley Rutschman）和巴薩洛（Samuel Basallo）目前都在傷兵名單，自7月19日以來，3位頂替的捕手合計35打數2安打，並吞下16次三振，羅傑斯的到來可能成為及時雨。金鶯目前53勝56敗，落後外卡第3的守護者隊僅2.5場。