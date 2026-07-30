MLB／道奇預期大谷本季有望再登板 沒有搶史庫柏的迫切需求

美國職棒洛杉磯道奇日籍名將大谷翔平左膝傷勢仍待恢復，同時右手二頭肌痠痛也逐步改善。球團預期大谷本季會再度登板，但目前並不急於讓他復出。

美聯社報導，道奇棒球事務部總裁佛里曼（AndrewFriedman）今天表示，道奇預期大谷本季會再度登板，但擔心他在左膝痊癒期間出現過度代償，所以不急於讓他重返投手丘。

過度代償通常出現在身體為保護受傷部位，會不自覺改變原本正常的動作模式，讓其他部位承受更多負擔。

佛里曼表示：「如果不是膝蓋問題，（大谷）現在應該已在投球。我們不希望讓他為了保護膝蓋，以任何方式改變投球機制。」

佛里曼也指出，大谷正利用藥球進行增強式投擲訓練，讓右臂保持活動，同時減輕左腳持續著地所承受的負擔。藥球通常比一般球還重，主要用於增強全身核心力量與爆發力。

「情況持續在改善。但是他的手臂感覺百分之百正常嗎？沒有，任何投手在7月底都不會有百分之百的感覺。」

球團希望大谷膝蓋盡可能達到最佳狀態，之後才會展開平地或投手丘的練投計畫。

「我有信心，他很快就會開始恢復傳接球，並逐步展開牛棚練投，進而重返賽場。」

佛里曼的信心來自大谷自述目前的復原進度，以及明星賽休兵期間所做的核磁共振檢查，大谷在那段期間還接受膝蓋潤滑液注射。

於此同時，大谷將繼續擔任指定打擊，他曾表示膝蓋在打擊時並不會造成困擾。

佛里曼說：「如果是結構性問題，我們會更加擔心。事實上並非如此，而且狀況持續在改善，這顯示我們走在正確的方向。」

隨著8月3日交易大限逼近，大谷目前無法登板，道奇又被點名是底特律老虎名投史庫柏（Tarik Skubal）的潛在爭取者。佛里曼表示，目前球團並無補強投手戰力的急切需求。

「我們對各種可能一向抱持開放，但對我們來說，最重要的是在休賽季盡一切努力，避免讓自己在7月陷入非做點什麼不可的處境，因為這絕對是補強球員最糟的時機。」

投手大谷的戰績為8勝2敗，防禦率1.79，在85.2局中送出95次三振，不過他自7月3日以後未再登板。左膝痠痛的問題自6月11日出現後，導致他以上半身過度代償，右手二頭肌緊繃，明星賽休兵前的少數幾場先發，表現亦大不如前。

佛里曼說：「他的球路其實相當出色，只是執行面與我們平常在他身上看到的相比略有落差，我願意賭他會把球投好。」