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MLB／大谷翔平再敲長打貢獻1打點 道奇4：2擊敗水手

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導

道奇隊昨天吞下17年來在主場對水手隊的首敗，今天雙方3連戰第2場交手，道奇前7局打完僅讓對手敲1安，守護神守護神狄亞茲（Edwin Díaz）歸隊首戰在第9局登板製造緊張局面，但成功守住局面，終場道奇以4：2勝出；大谷翔平則有雙安1打點表現。 

道奇日籍二刀流球星大谷翔平因膝傷影響，持續以打者身分單刀出擊，今天面對水手擔任先發指定打擊、打第1棒。

面對水手先發投手漢考克（Emerson Hancock），大谷翔平首打席遭到三振出局，但道奇靠下一棒帕赫斯（Andy Pages）的陽春砲（本季第18轟）先馳得點。

3局下大谷翔平第2打席敲出右外野安打，接著帕赫斯、弗里曼（Freddie Freeman）補上連續安打將大谷送回本壘，道奇取得2：0領先。

道奇在4局下又有攻勢，貝茲（Mookie Betts）敲安打、赫南德茲（Teoscar Hernandez）二壘打，2出局後大谷翔平遭到故意四壞保送，手感正燙的帕赫斯則在滿壘時敲安打補刀，替道奇打回第3分。

6局下道奇捕手拉辛（Dalton Rushing）在2出局後揮出安打，大谷翔平從水手第2任投手拉克（Michael Rucker）手中揮出直擊中左外野全壘打牆的二壘打，送回壘上隊友，替道奇取得4：0領先。

道奇先發投手勞爾（Eric Lauer）今天主投6局僅被水手隊敲出1支安打，有1次保送和4次三振，沒有失分。但史考特（Tanner Scott）在8局上登板被敲2安失1分，守護神狄亞茲暌違超過3個月傷癒歸隊，9局上登板也被敲2支二壘打失1分，仍成功關門守成。

大谷翔平今天3打數敲出2支安打，包括1支二壘打，另獲得1次保送、吞下1次三振，敲回1分打點、跑回1分，近期連3場比賽敲長打，打擊率2成89，整體攻擊指數（OPS）為0.931。 

道奇 大谷翔平 MLB

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