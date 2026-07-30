MLB／天使吹響重建號角？總管送走大物捕手與最穩牛棚：只是第一步

洛杉磯天使終於在交易截止日前展開賣家模式，今日將捕手歐哈皮（Logan O'Hoppe）與後援投手席爾塞斯（Chase Silseth）交易至遊騎兵，換回19歲小聯盟三壘新秀阿雷東多（Angel Arredondo），代理總經理莫澤利亞克（John Mozeliak）更直言後續將有更多操作。

這筆交易是在天使與太空人系列賽最終戰開打前幾分鐘正式公布，也被外界視為球團正式展開大規模重建的訊號。談到這筆交易，莫澤利亞克坦言球隊必須有所改變，「我們知道，現在必須開始調整這份陣容，而今天就是第一步。很明顯，以天使目前的狀況來看，我們必須用不同的方式去做事。」

26歲的席爾塞斯本季是效力天使的第5個球季，本季則是天使牛棚最穩定的投手之一，出賽47場，繳出3勝2敗、防禦率2.72的成績，39.2局送出48次三。

席爾塞斯是天使近年最穩定的牛棚投手。 法新社

同樣26歲的歐哈皮一樣迎來效力天使的第5個賽季，但表現跌至生涯低點，本季至今出賽75場，打擊率2成09、4支全壘打，擊出23分打點，整體表現不如預期，最終也成為交易籌碼之一。

事實上，歐哈皮曾是大聯盟頂級捕手新秀，2022年由費城人交易至天使，在2024、2025年仍分別敲出20轟及19轟，展現長打潛力。自2024年以來，他累積288場先發蹲捕，排名美聯第3，僅次於水手雷利（Cal Raleigh）的303場及運動家朗蘭利斯（Shea Langeliers）的299場；另外，他成功挑戰ABS電子好球帶判決51次，也高居美聯捕手第4。

至於天使換回的19歲三壘手阿雷東多則來自墨西哥，於2024年以國際自由球員身分加盟遊騎兵，本季效力遊騎兵低階1A希科里，出賽86場，繳出2成47打擊率、8支全壘打、15支二壘安打、.789 OPS、47分打點。

目前天使在明星賽後11場比賽吞下7敗，以42勝66敗在美聯西區墊底，落後分區龍頭遊騎兵多達13.5場，得失分差更來到-68。