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MLB／隊友暖心打氣卻遭制止！ 康崔拉斯拒絕「安慰掌聲」引熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
紅襪在面對對運動家的比賽中，康崔拉斯(左)對於隊友的鼓勵做出激烈反應。 美聯社。
紅襪在面對對運動家的比賽中，康崔拉斯(左)對於隊友的鼓勵做出激烈反應。 美聯社。

紅襪陣中主力康崔拉斯（Willson Contreras）近7場比賽陷入低潮，16個打席僅擊出2支安打、遭8次三振，打擊率.125，長打率也降至.188。今日在面對對運動家的比賽中，康崔拉斯對於隊友的鼓勵做出激烈反應，也讓外界引發討論。

比賽過程中，紅襪隊友不斷在場上替康崔拉斯加油，希望幫助他走出低潮，但他似乎並不想接受這樣的「安慰式掌聲」。當他走上打擊區時，更轉頭制止隊友別這樣做，反應也看得出低潮對他造成不小壓力，不願依靠他人而是希望用自己的方式找回手感。

事實上，就在紅襪豪取連勝期間，康崔拉斯才向全隊喊話，希望大家不要因為贏球而失去拚勁， 「我們對自己充滿信心。「這也是我一直告訴大家的事。我們要相信彼此、尊重彼此，然後開心去比賽。當然，我們都想贏，也都想打出一場完美的比賽，但世界上根本不存在完美的比賽。」

康崔拉斯強調，只要持續把細節做好，球隊自然會維持競爭力，「你只需要把每一件小事做好，就像我們過去幾個系列賽、過去幾周所做的一樣，那我們就會站在很好的位置。」

「我一直告訴隊友，球季怎麼開始很重要，但更重要的是怎麼結束。我們還有很多事情可以改變，而我們現在正朝著那個方向前進。」康崔拉斯補充道。

MLB 康崔拉斯 紅襪 運動家

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