MLB／村上宗隆第23轟逼出延長賽 洋基亞布洛12局下只投兩球吞敗

白襪隊今天繼續在芝加哥主場迎戰洋基隊，進行4連戰第3戰，村上宗隆8局下轟出陽春砲追平比數，兩隊進入延長賽後，他又在11局下跑回追平分，白襪12局下靠奎羅（Edgar Quero）再見安打以6：5險勝，贏得系列賽首勝，繼續在美聯中區排名第1。

洋基打線面對白襪先發投手馬丁（Davis Martin），1局上就展開攻勢，高史密特（Paul Goldschmidt）安打攻下全場第1分，菜鳥外野手瓊斯（Spencer Jones）轟出3分砲，生涯第3支全壘打出爐，拉大到4分領先。

洋基先發投手斯萊特勒（Cam Schlittler）前6局有效壓制對手，只被揮出1支安打，7局下保送村上宗隆、對瓦加斯（Miguel Vargas）投出觸身球，1出局後被班奈坦迪（Andrew Benintendi）揮出二壘打失1分，退場時4：1領先。

白襪8局下攻勢再起，安東納奇（Sam Antonacci）轟出兩分砲、村上接力陽春砲，洋基後援投手布萊克本（Paul Blackburn）搞砸戰局，斯萊特勒挑戰本季第11勝無關勝敗。

村上本季第23轟追成4：4平手，繼藍鳥隊岡本和真（目前24轟）之後，也超越大谷翔平旅美第1年、2018年效力天使隊22轟紀錄。

白襪、洋基之戰打到10局結束仍是僵持局面，洋基11局上靠沃爾普（Anthony Volpe）高飛犧牲打攻下超前分，但11局下捕手桑契斯（Ali Sanchez）牽制失誤，讓三壘上的村上跑回本壘追成5：5平手。

洋基12局上未得分，下半局推出第6任投手亞布洛（Ryan Yarbrough），投出第1球被麥德羅斯（Chase Meidroth）犧牲觸擊，白襪二壘跑者彼得斯（Tristan Peters）推進三壘，下一棒奎羅第1球就出棒，揮出中外野方向再見安打，亞布洛只投兩球吞敗。