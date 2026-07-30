MLB／手肘取出5塊「鯊魚牙齒」 道奇教頭曝狄亞茲傷勢內幕
道奇今日正式將明星終結者狄亞茲（Edwin Díaz）從傷兵名單中啟用。賽前總教練羅伯茲（Dave Roberts）更形容狄亞茲右手肘取出5塊游離體如同「鯊魚牙齒」，坦言狄亞茲控球飄忽、表現不穩的情況，很大一部分就是因為這個傷勢造成的。
狄亞茲於4月23日接受右手肘關節鏡手術，移除手肘內的5塊游離體（鬆脫的骨頭及軟骨碎片）。總教練羅伯茲透露，狄亞茲手肘內取出的骨頭碎片相當驚人。
「那些骨頭碎片看起來就像鯊魚的牙齒一樣。他告訴我，他已經很久沒有感覺這麼好了。」
「所以我認為，他之前那些控球飄忽、表現不穩的情況，很大一部分就是因為這個傷勢造成的。如今把他放回牛棚最後一道防線，我認為我們今天真的變得更強了。」羅伯茲表示。
經歷3個月的復健，狄亞茲先後在新人聯盟、1A及3A完成7場復健賽，復健期間共投5.2局，僅失2分，送出11次三振，防禦率3.18，最快球速也逐漸回升到96至98英里。
談到球速恢復，狄亞茲則坦言連自己都感到驚訝， 「當我開始在這裡面對打者，看到自己的球速時，我真的很驚訝。」
「回到大聯盟後，腎上腺素一定會更高。我雖然投了7場小聯盟復健賽，但那些球場的球迷氣氛完全不能和這裡相比，所以我期待自己能比在小聯盟時投得更有侵略性。」
此外，羅伯茲毫不猶豫表示，狄亞茲一歸隊就會重新接掌球隊終結者。對此，狄亞茲也非常感謝教練團的信任。
「這對我意義重大。我一直都準備好幫助球隊，我想幫助球隊贏球。」
「我已經在場邊待了很長一段時間，真的迫不及待想回來。如果今天第9局把球交給我，我一定會完成自己的工作，幫助球隊贏球；我已經等不及了，如果明天需要我，我也一樣準備好了。」
談到剛好在自己的搖頭公仔之夜回歸，狄亞茲則笑著說，「我真的很幸運，竟然剛好在我的搖頭公仔之夜被啟用。」
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