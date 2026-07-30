MLB／道奇王牌守護神回來了！狄亞茲睽違3個月重返大聯盟

道奇今日正式宣布，自4月20日因右手肘出現「關節游離體」問題、休賽季重金補強的終結者狄亞茲（Edwin Diaz）將從60天傷兵名單中復出。狄亞茲賽前也表示，右手肘傷勢已完全恢復，並坦言已經完全準備好了。

狄亞茲於4月23日接受右手肘關節鏡手術，移除手肘內的5塊游離體（鬆脫的骨頭及軟骨碎片）。他透露，其實這個問題從2012年就一直存在，只是本季初疼痛終於惡化到無法再忍受。

狄亞茲最後一次代表道奇出賽是在4月20日面對洛磯，當時被敲3支安打失3分，隨後遭總教練羅伯茲（Dave Roberts）提前換下。

談到當時決定接受手術的原因，狄亞茲表示其實一開始身體感覺還不錯，但在科羅拉多登板時，突然察覺手臂異常。

「原本我感覺很好，但那天在科羅拉多投球時，我怎麼樣都找不到舒服的感覺，所以我告訴球隊，『我的感覺很奇怪，我可以繼續投，但手臂真的不太對勁，我覺得很疲勞。』」

「之後球隊安排我去做影像檢查，發現手肘裡有游離體，所以最後決定直接把它取出，專心復健，目標就是趕在下半季回來。」狄亞茲補充道。

經過3個月復健，狄亞茲先後在亞利桑那新人聯盟、1A安大略及3A奧克拉荷馬市完成7場復健賽，復健期間共投5.2局，僅失2分，送出11次三振，防禦率3.18，最快球速也逐漸回升到96至98英里。

「我感覺真的很好。開刀前我的手肘一直很痠痛也非常疼。把游離體取出後，我的狀況改善非常多。開始恢復投球後，感覺也很棒。總之我現在感覺很好，也已經準備好回到場上。」

狄亞茲也透露，復健期間重新開始投球後，球速很快就恢復到正常水準，讓他對自己的狀態充滿信心。

本季開季前5場比賽，狄亞茲展現壓制力，僅失1分，面對21名打者送出8次三振，三振率高達38.1%。

然而，狄亞茲隨後受到手肘不適影響表現，受傷前僅出賽7場、投6局，被敲出9支安打、失掉7分自責分，留下10.50防禦率、2.333 WHIP、10次三振及4次救援成功的成績，與過去水準有明顯落差。

狄亞茲在2020年至2025年間依舊成為大聯盟最具宰制力的終結者之一，6年期間合計繳出2.36防禦率、2.33預期防禦率（xERA）及40.8%三振率。在至少投滿250局的投手中，xERA與三振率皆高居全大聯盟第一，防禦率則排名第四，也因此，道奇在去年12月以3年6900萬美元合約簽下狄亞茲，刷新他自己保持的後援投手平均年薪最高紀錄。

值得注意的是，道奇宣布為了騰出26人名單空間，將左投巴恩斯（Charlie Barnes）指定讓渡。