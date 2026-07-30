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MLB／道奇總裁說明傷情 仍有信心投手大谷本季會再登板
道奇隊日籍二刀流球星大谷翔平因膝傷影響，自美國時間7月3日起就沒再以投手身分出賽。道奇球團總裁弗里德曼（Andrew Friedman）今天也更新他的傷情，表示他的膝傷有持續在改善，球團仍有信心他今年會再登板投球。
大谷翔平在明星賽前的最後一場先發登板因左膝傷勢喊停，之後他也利用明星賽期間進行左膝注射治療，但之後經過一次牛棚練投後，進度又暫緩。
弗里德曼指出，球隊之所以特別謹慎，是不希望大谷翔平為了保護左腳，無意中影響自己的投球機制，目前大谷翔平仍持續進行傳接球，讓手臂維持投球狀態，但球隊希望他等到膝蓋狀況穩定之後，再開始承受牛棚所帶來的反覆負荷。
弗里德曼指出認為，只要大谷的膝傷有持續改善，很快就能重新恢復投球進度，目前的狀況也沒有在交易截止日前突然要補強先發投手的緊急需求，「如果他是手臂有結構性的問題，我們就會比較擔心。」
而大谷的膝蓋狀況則是沒有影響到他的打擊，弗里德曼說，大谷在打擊時沒有反應膝蓋有任何不適，不會將「打者翔平」移出先發。
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