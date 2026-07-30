MLB／老虎延長賽輸金鶯 李灝宇連續安打停在12場

美國職棒大聯盟MLB底特律老虎今天主場與巴爾的摩金鶯進行3連戰系列最後一戰，老虎隊台灣好手李灝宇只擊出一支高飛犧牲打帶1分打點，連續安打場次停在12場。

兩隊打完9局7比7戰平，延長賽第10局進入突破僵局制雙方都沒得分，11局上金鶯靠保送與1支安打攻下2分，11局下老虎靠托克森（Spencer Torkelson）本季第20轟的兩分砲再將比分扳平。

12局上金鶯考瑟（Colton Cowser）在2出局後擊出安打打回第10分，12局下老虎反攻無力，終場就以9比10敗給金鶯。

李灝宇今天先發擔任三壘手並扛起中心打線的第3棒，1局下第一打席在兩好一壞下揮空一記時速152公里的四縫線速球吞K；3局下老虎隊靠3支連續安打與犧牲打攻下3分，但李灝宇在兩好兩壞下擦棒被捕再遭三振，中斷老虎攻勢。

老虎隊5局下再添2分，其中第5分是李灝宇擊出外野高飛犧牲打所打回；6局下老虎隊再靠對方內野連續2次失誤及一支適時二壘安打攻下2分。

沉寂6局的金鶯7局上終於反攻，靠4支安打與2個保送一舉打進5分，8局上再靠梅約（Coby Mayo）一支2分打點三壘安打將比分追平。

李灝宇7局下被凱斯（Colt Keith）替換退場，今天2打數沒安打，有1分打點，被三振2次，連續安打場次停在12場。賽後本季打擊率2成72、6轟、26分打點。