MLB／機會來了！取代鄭宗哲的紅襪內野手一先發就遭球吻骨折

波士頓紅襪日前才透過季中交易網羅的內野手米德（Curtis Mead），在加盟後首場先發就被觸身球擊中左手，雖然初步X光檢查未發現異狀，但進一步檢查後確認為左手腕骨折，紅襪已將他放進10天傷兵名單，後續是否需要接受手術及缺陣時間仍待醫師評估。

米德在紅襪對奧克蘭運動家的系列賽首戰迎來加盟後首次先發，四局上打擊時被運動家先發投手柏金斯（Jack Perkins）投出的球擊中左手，當場立刻退場，由席格勒（Anthony Seigler）接替出賽。

紅襪賽後原先表示，初步X光檢查結果為陰性，僅診斷為左手腕挫傷。米德當時受訪還抱持樂觀態度，表示握拳沒有太大問題，僅在轉動手腕時有些疼痛，希望隔天就能恢復，不會是嚴重傷勢。

沒想到，經過進一步檢查後，米德證實自己左手腕骨折，將於返回波士頓後接受手腕專科醫師進一步診治，以確認是否需要動刀，球團也同步宣布，已將他放入10天傷兵名單。

25歲的米德日前從華盛頓國民被交易到紅襪，紅襪則送出投手厄利（Connelly Early）作為交換。原本球隊期待他能補強內野戰力，沒想到加盟後首場比賽就因傷退場，讓這筆交易短時間內無法發揮預期效益。米德本季至今打擊率.254，累積17發全壘打、48分打點，打擊表現還算穩定。

而根據紅襪隨隊記者寇提洛（Chris Cotillo）與麥克亞當（Sean McAdam）報導，紅襪原先考慮在交易截止日前交易現有的板凳內野手，以換取其他位置的即戰力，日前才因為交易來米德而被下放3A的鄭宗哲也被列入可能交易名單，如今又傳出變數。