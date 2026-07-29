MLB／林睿杰走過投球失憶旅美雙城 球團看好模板是王牌萊恩

曾因俗稱「投球失憶症」的控球障礙，多年無法正常投球，又連續三度在中華職棒選秀落選，成功大學投手林睿杰今年來美參加美國職業棒球大聯盟選秀聯盟（MLB Draft League），憑藉最快158公里速球獲明尼蘇達雙城隊（Minnesota Twins）青睞，正式簽約。其簽約金達30萬美元（約新台幣960萬元），遠超過中職新秀簽約金紀錄。

調整投球動作 遇障礙

林睿杰大學期間一度改練野手，並在打擊及傳接球過程中，逐漸找回自然的投球感覺。（圖／林睿杰提供） 張庭瑜

林睿杰為成功大學首位旅美球員，也是今年第四位與美職球隊簽約的台灣選手。這段旅美之路，走得並不順遂。8月將滿24歲的林睿杰，目前就讀成功大學體育健康與休閒研究所，專攻棒球打擊動力學。他自國中起接受棒球科班訓練，高中就讀台中市西苑高中，高一時球速已近140公里，原為球隊主力投手，後因調整投球動作，出現俗稱「投球失憶症」的控球障礙。他表示，當時求好心切，不斷加練，導致身心壓力累積，控球愈趨不穩，從高中後期到大學初期，幾乎沒有正式出賽機會，那段時間猶如人生的「空白期」。

面對困境，林睿杰持續訓練，每天清晨6時進入重量訓練室強化體能與爆發力。大三改練野手後，他在傳接球過程中逐漸找回投球手感，打擊訓練也讓他重建信心，不再執著每一次投球結果，而是更珍惜站上球場的機會。也是這段期間，他在一場心理學研討會中積極發問，引起教授注意，成為報考成功大學研究所的契機；此後他透過運動科學分析投球及打擊動作，持續改善技術。

三度落選中職 打擊大

技術雖逐步提升，選秀之路卻依舊坎坷。林睿杰2023年至2025年連續三度投入中華職棒選秀，始終未獲球隊指名；去年雖在新人測試會投出最快152公里速球，最終仍未獲青睞。他表示，第三度落選是打擊最大的一次，原本預期至少能在後段輪次獲選，或取得培訓機會，最後落空。低潮期間，他透過彈吉他、鋼琴、爬山及接觸其他運動調適心情。轉機出現在旅外球員顧問暨教練楊德恩協助下，他將投球影片送往美國，尋求美國大學體育協會（NCAA）、獨立聯盟等發展機會，最終取得參加美國職棒選秀聯盟資格。

林睿杰在美職選秀聯盟投球，期間共先發5場，投22局送出22次三振。（圖／林睿杰提供） 張庭瑜

把握這次機會，林睿杰在選秀聯盟賽中共先發5場，主投22局送出22次三振，防禦率2.45。他表示，首場登板表現超乎預期，賽後即有多名球探詢問其下次出賽時間；第四場先發5局、送出7次三振且未投出任何四壞球保送，是他印象最深刻一場比賽，亮眼表現吸引雙城隊出手。球團看中林睿杰較低的出手點，以及四縫線速球投向好球帶上緣時產生的上竄效果，認為其投球特性與隊上投手萊恩（Joe Ryan）相似。相較18、19歲的新秀，他歷經多年低潮後展現的成熟心態，也是獲球團青睞的重要原因。

低潮期磨鍊 心態成熟

雙城球團認為林睿杰有目前球隊王牌萊恩的特質。 法新社

楊德恩表示，許多台灣球員因培育周期較長，在發展階段未獲教練或球探足夠關注，容易因此失去信心，甚至放棄棒球；林睿杰的經歷證明，只要持續努力並把握機會，過去的挫折也可能成為未來成功的養分。他也期盼藉由林睿杰的故事，鼓勵更多仍在努力的亞洲球員。

回顧一路走來的歷程，林睿杰表示，能踏進美職是意想不到的結果，也讓他體會到，不必執著在跌倒的地方重新站起，而是可以透過不同方式持續成長、尋找突破。他強調，旅美只是新的開始，期望未來持續精進，在美國職棒站穩腳步。