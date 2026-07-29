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MLB／「騎滑板車」又傷到同一腳 巨人金手套外野手已是累犯！

聯合新聞網／ 綜合報導
舊金山巨人外野手貝德（Harrison Bader）因為騎滑板車又傷到左腳。 美國聯合通訊社
舊金山巨人外野手貝德（Harrison Bader）因為騎滑板車又傷到左腳。 美國聯合通訊社

舊金山巨人外野手貝德（Harrison Bader）的舊傷尚未痊癒，又遭遇意外打擊，原本他因為左腳足底筋膜炎休養超過兩個月，沒想到近日又為「騎滑板車」再次傷到同一隻腳，讓復健計畫被迫中斷。球團指出，這起意外也使得他們不得不改變醫療評估方向，貝德的復出時間也因此增添更多不確定性。

32歲的貝德自5月29日起因左腳足底筋膜炎進入傷兵名單，原先日前接受足踝專科醫師評估，希望確認傷勢恢復狀況，不過醫療團隊卻發現，他在上周末發生滑板車事故，再度傷到原本就受傷的左腳。

球團指出，這次意外使醫療評估變得更加複雜，原本這次檢查的重點是確認足底筋膜炎的嚴重程度，但因為新傷加入，整體傷勢已經出現變化。貝德目前已返回舊金山接受進一步檢查，球隊安排核磁共振（MRI）確認滑板車事故造成的實際傷害，以決定後續治療及復健計畫。

美媒《USA Today》指出，這已經不是貝德生涯第一次因為騎滑板車發生意外，早在2014年就讀佛羅里達大學期間，他就曾因為清晨騎乘滑板車撞上路緣石後，再撞擊停放路邊的皮卡車，當下他一度倒地失去意識，被送醫治療，所幸傷勢並未危及生命。由於該事件，貝德當年還被球隊禁賽19場。

貝德2015年選秀第三輪被聖路易紅雀選中，2017年登上大聯盟，生涯效力過紅雀、紐約洋基、辛辛那提紅人、紐約大都會、明尼蘇達雙城、費城費城人以及巨人，2021年曾奪下國聯金手套獎。累計12個大聯盟球季，繳出.244打擊率、93發全壘打、336分打點。

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