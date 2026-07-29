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MLB／岡本和真再開砲 本季24轟追平藍鳥隊史新人紀錄

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
岡本和真對國民替補登場擊出陽春砲，本季第24轟到手，持續改寫日本球員新人年最多全壘打紀錄。 路透
岡本和真對國民替補登場擊出陽春砲，本季第24轟到手，持續改寫日本球員新人年最多全壘打紀錄。 路透

藍鳥隊日籍重砲岡本和真再寫新猷，今天客場出戰國民隊替補上場，5局上轟出陽春全壘打，本季第24轟出爐，不僅持續堆高自己保持的大聯盟日籍新人最多轟紀錄，也追平藍鳥隊史新人單季最多轟紀錄。

岡本和真今年赴美挑戰大聯盟，以4年6000萬美元合約加盟藍鳥，確實為球隊挹注重要火力，本月25日以23發全壘打超越大谷翔平，寫下日本球員大聯盟新人年最多轟紀錄。

今天對上國民隊，岡本和真沒有先發，4局下接替小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）上場守一壘，5局上首打席砲轟國民先發卡瓦利（Cade Cavalli），逮中98.4英里（約158.4公里）速球轟成中外野陽春砲，將比數追成3：7。擊球初速103.3英里（約166.2公里）、飛行距離415英尺（約126.5公尺）。

岡本和真敲出本季第24轟，持續推進日本球員新人年最多轟紀錄，同時追平2002年辛斯基（Eric Hinske）保持的藍鳥新人球員單季最多全壘打紀錄。

此戰岡本和真2打數敲1轟，雖隊友史普林格（George Springer）在8局下轟出3分砲將比數追成2分差，終場藍鳥仍以6：8不敵國民。 

藍鳥 岡本和真 小葛雷諾

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