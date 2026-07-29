MLB／明星賽後首轟來了！ 大谷翔平首打席開砲敲本季第23轟

暌違10場比賽再開砲，道奇隊日籍球星大谷翔平本季第23轟出爐！今天在主場對上水手隊之戰，首打席敲出中外野方向的陽春全壘打，替道奇隊打下1：0領先。

大谷翔平的「二刀流」出賽因膝傷暫緩，目前持續以打者身分單刀出擊，賽前總教練羅伯茲（Dave Roberts）也指出，大谷翔平一直強調，跑壘不會對膝傷造成影響。

今天對上水手隊，大谷擔任開路先鋒、指定打擊，首打席面對水手先發投手卡斯提羅（Luis Castillo），球數2好2壞，把86.5英里（約139公里）的滑球轟上中外野看台，久違開轟，擊球初速109.1英里（約175.6公里） 、飛行距離432英尺（約131.7公尺）。

這是大谷翔平明星賽後的首轟，暌違10場、45打席再敲全壘打，也是他本季第10支首打席全壘打，根據日本媒體報導，他在大聯盟生涯累積34支首打席全壘打，距離鈴木一朗締造的大聯盟日本球員紀錄只差3支。