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MLB／家鄉熊本遇強震 村上宗隆發文呼籲：請把生命放在第一位

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
熊本發生規模7.1強震，村上宗隆發文關心家鄉安全。 美聯社
熊本發生規模7.1強震，村上宗隆發文關心家鄉安全。 美聯社

日本熊本縣昨天發生規模7.1的強震，熊本出生的大聯盟白襪隊日籍重砲村上宗隆，得知消息後於個人社群發文，並向故鄉的民眾喊話，「請把自己的生命放在第一位，採取保護自身安全的行動。」

26歲的村上宗隆出生於熊本市，他的家人兩天才獲邀到大聯盟擔任村上宗隆首次「搖頭娃娃日」的開球嘉賓，昨天他的故鄉在日本時間下午4點27分左右發生強震，引發外界關注。

村上宗隆在美國時間早上醒來後看到消息，他已在個人Instagram限時動態發出全黑畫面，並以白字寫下，「一早就看到令人痛心的消息，真的非常震驚。請把自己的生命放在第一位，採取保護自身安全的行動。」

10年前熊本在4月發生地震時，村上宗隆還在九州學院高校的就讀二年級，隔年畢業後以日職選秀第一指名的身分加入養樂多隊。

根據日本媒體報導，為了協助家鄉的災後重建，村上宗隆自2020年他進入職業的第3個球季起，每敲出1支全壘打就會捐出一筆款項，作為熊本城的修復重建費用。 

村上宗隆 熊本 強震

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